美拚半導體國安！ 川普學台積電模式救英特爾 外媒指有2隱憂

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普政府出手救援美國本土晶片企業英特爾，計畫斥資入股約9.9%，希望透過「國家隊」模式，強化英特爾在半導體領域的地位。路透
川普政府出手救援美國本土晶片企業英特爾，計畫斥資入股約9.9%，希望透過「國家隊」模式，強化英特爾在半導體領域的地位。路透

日經亞洲16日報導，川普政府出手救援美國本土晶片企業英特爾，計畫斥資入股約9.9%，希望透過「國家隊」模式，強化英特爾在半導體領域的地位，此舉正是以台積電為典範，複製由政府推動、基金持股的成功經驗。但是過度的政府干預可能造就依靠補貼苟延殘喘的「殭屍企業」，或者導致英特爾在與美關係緊張的國家業務萎縮，潛藏長期風險。

英特爾在俄亥俄州興建的代工廠原定今年啟用，但因缺乏客戶訂單，進度一再延後，目前預估要到2030年或更晚才能投產。工地現場雖仍有機具施工，但人力縮減、工程放緩。代工業務的困境是英特爾持續虧損的主要原因，去年9月公司甚至考慮將代工部門拆分或出售，曾討論與台積電合作，但最終破局。

英特爾並未敞開雙臂歡迎政府入股，但若沒有政府支持便難以為繼。一名內部人士描述，如果公司拒絕川普，「來自政府的支持可能不保」。

川普政府的目標很明確：將英特爾留在美國境內，擴大國產晶片產能，以滿足龐大的市場需求。美國官員強調，全球先進晶片大多集中於台灣，若台海爆發衝突，恐切斷美國的供應鏈，因此「強化英特爾」被視為國家安全戰略。

日經報導指出，川普政府可能會敦促美國企業購買英特爾半導體，或提供技術支援以幫助英特爾。但政府介入越多，英特爾在敵視美國的國家中業務萎縮的風險就越大。英特爾目前有76%的營收來自海外。

再者，美國此次直接持股英特爾，等同背離過去自由放任的產業傳統。過去例外多是金融危機時的紓困，如2009年政府資金挹注通用汽車。但觀察人士提醒，政府介入雖有成功案例，但也可能養出依靠補貼存活的「殭屍企業」。

日經報導說，培養服務國家戰略的企業已成為全球趨勢，各國近年紛紛扶植「國家隊」晶片企業。中國大陸的中芯國際仰賴國家基金支撐，日本的Rapidus則獲得政府近2兆日圓援助，歐洲國家也正加碼投資半導體。

