快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

台積電ADR收漲 溢價率26% 日月光、聯電勁揚超過1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台股ADR周一（15日）收漲，台積電ADR收盤上漲0.79%，報每股261.38美元，換算並折合台幣後為每股1,581.30元，較台北交易股票溢價率為26.00%。日月光ADR與聯電勁揚超過1%。

美股延續熱烈走勢，標普500、那斯達克與費城半導體指數都創新高。

道瓊工業指數15日上漲49.23點，漲幅0.11%，報45,883.45點；標普500指數漲30.99點，漲幅0.47%，至6,615.28點，是首度突破6,600點，創下新高；那斯達克指數上漲207.65點，漲幅0.94%，至22,348.75點，連續第九個交易日收盤創下紀錄，為2023年以來最長。

費城半導體指數勁揚0.97%，上漲58.09點，報6,059.83點，再創新高。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.39 +1.36 166.50 1.74

中華電 CHT 136.09 +0.25 135.00 0.81

台積電 TSM 1,581.30 +0.79 1,255.00 26.00

聯電 UMC 41.44 +1.33 41.10 0.83

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台股

延伸閱讀

台積16日除息 影響大盤40點

台積電、聯發科 押寶80天

前研發主管揭密技術領先等要素 是台積電3大支柱

曾經的「研發六騎士」轉投對手三星！台積電與前大將梁孟松的愛恨情仇

相關新聞

美拚半導體國安！ 川普學台積電模式救英特爾 外媒指有2隱憂

日經亞洲16日報導，川普政府出手救援美國本土晶片企業英特爾，計畫斥資入股約9.9%，希望透過「國家隊」模式，強化英特爾在...

台積電ADR收漲 溢價率26% 日月光、聯電勁揚超過1%

台股ADR周一（15日）收漲，台積電ADR收盤上漲0.79%，報每股261.38美元，換算並折合台幣後為每股1,581....

鮑爾談話 牽動大盤走向

聯準會（Fed）利率決策預定在台灣時間18日凌晨揭曉，目前市場預期Fed降息已是板上釘釘，不過市場更在意的是Fed主席鮑...

川普施壓Fed 高喊大降息…幅度「要比他想得還大」

就在聯準會（Fed）本周即將召開決策會議之際，美國總統川普再度施加壓力，他先在14日表示，他預測Fed本周將「大幅降息」...

「經濟熱轉」交易 躍新寵

美國聯準會（Fed）有望在本周恢復降息，部分人士預料將點燃新一波經濟成長，「經濟熱轉」（run it hot）交易風行一...

馬斯克增持特斯拉股10億美元 股價大漲…有望收復今年來失土

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日加碼買進逾250萬股特斯拉股票，合計價值約10億美元，反映他看好公司前景，消息激勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。