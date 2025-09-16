台積電ADR收漲 溢價率26% 日月光、聯電勁揚超過1%
台股ADR周一（15日）收漲，台積電ADR收盤上漲0.79%，報每股261.38美元，換算並折合台幣後為每股1,581.30元，較台北交易股票溢價率為26.00%。日月光ADR與聯電勁揚超過1%。
美股延續熱烈走勢，標普500、那斯達克與費城半導體指數都創新高。
道瓊工業指數15日上漲49.23點，漲幅0.11%，報45,883.45點；標普500指數漲30.99點，漲幅0.47%，至6,615.28點，是首度突破6,600點，創下新高；那斯達克指數上漲207.65點，漲幅0.94%，至22,348.75點，連續第九個交易日收盤創下紀錄，為2023年以來最長。
費城半導體指數勁揚0.97%，上漲58.09點，報6,059.83點，再創新高。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 169.39 +1.36 166.50 1.74
中華電 CHT 136.09 +0.25 135.00 0.81
台積電 TSM 1,581.30 +0.79 1,255.00 26.00
聯電 UMC 41.44 +1.33 41.10 0.83
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
