美股收盤／標普500攜那指、費半再創新高 特斯拉和Alphabet猛飆

美國四大股市指數周一（15日）收盤上漲，其中標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數都再創歷史新高，投資人正等待本周稍晚聯準會的降息決策。此外，美中針對社群平台TikTok維持在美運營達成了框架共識，美國總統川普表示將於周五與中國國家主席習近平交談，也提振了市場情緒。

道瓊工業15日指數上漲49.23點，漲幅0.11%，報45,883.45點；標普500指數漲30.99點，漲幅0.47%，至6,615.28點，是首度突破6,600點；那斯達克指數上漲207.65點，漲幅0.94%，至22,348.75點，連續第九個交易日收盤創下紀錄，為2023年以來最長。標普與那指都創新高。

費城半導體指數勁揚0.97%，上漲58.09點，報6,059.83點，再創新高。

電動車製造商特斯拉（Tesla）股價上漲3.6%，此前監管文件顯示，執行長馬斯克於上周五斥資近10億美元增持該公司股票。

Google母公司Alphabet大漲超過4%，創下歷史新高，收盤市值突破3兆美元，成為美國第4家市值突破3兆美元的企業。

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）收盤微跌0.04%，此前中國大陸宣布經初步調查，這家美國晶片製造商被發現違反反托辣斯法。

北京方面對美國半導體產業啟動兩項調查後，德州儀器和安森美半導體等汽車和工業晶片製造商下跌。

聯準會預定在9月16日至17日召開決策會議，這主導了本周的市場情緒。近期經濟數據顯示勞動力市場疲軟，市場普遍預期聯準會將降息25個基點（1碼）。

BMO Family Office投資長Carol Schleif表示：「市場正在押注一種『金髮姑娘』情境，即就業市場剛好足夠疲軟，促使聯準會啟動一連串降息，而不會破壞整體經濟成長。我認為如果聯準會不暗示將繼續降息，市場會感到失望。」

周一，交易員預期本周會議上降息25個基點的機率為96%。

特斯拉的上漲推動標普500非必需消費類類股上漲1.1%，創近九個月新高。Alphabet則帶動通訊服務類股上漲2.33%。

麥當勞和P&G公司的下跌拖累了道瓊指數。

數據中心運營業者CoreWeave大漲7.6%，此前該公司與輝達簽署一項協議，保證輝達將購買任何未出售給客戶的剩餘雲端容量。該交易的初始價值為63億美元。不過，Kerrisdale Capital揭露了對CoreWeave的空頭部位。