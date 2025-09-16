市場預期聯準會降息 美股收漲標普那指再創新高

快訊

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

投資人正預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在本週稍晚降息，華爾街股市4大指數今天全面收漲，其中標準普爾500指數和那斯達克指數再創歷史新高。

道瓊工業指數小升49.23點或0.11%，收45883.45點。

標準普爾500指數上漲30.99點或0.47%，收6615.28點。

那斯達克指數勁揚207.65點或0.94%，收22348.75點。

費城半導體指數揚升58.09點或0.97%，收6059.83點。

川普施壓Fed 高喊大降息…幅度「要比他想得還大」

就在聯準會（Fed）本周即將召開決策會議之際，美國總統川普再度施加壓力，他先在14日表示，他預測Fed本周將「大幅降息」...

鮑爾談話 牽動大盤走向

聯準會（Fed）利率決策預定在台灣時間18日凌晨揭曉，目前市場預期Fed降息已是板上釘釘，不過市場更在意的是Fed主席鮑...

「經濟熱轉」交易 躍新寵

美國聯準會（Fed）有望在本周恢復降息，部分人士預料將點燃新一波經濟成長，「經濟熱轉」（run it hot）交易風行一...

馬斯克增持特斯拉股10億美元 股價大漲…有望收復今年來失土

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日加碼買進逾250萬股特斯拉股票，合計價值約10億美元，反映他看好公司前景，消息激勵...

美英聯手推動核能發展 川普訪英 催動模組化反應爐投資計畫

英國政府15日表示，英國和美國將在美國總統川普本周進行國是訪問期間，簽署合作協議以共同推動核能發展。

航運業海上防火 AI 幫忙 業界擬利用演算法找出風險

隨著愈來愈多貨物包含電池等易燃物，2024年的海上火災數量升至十年新高，為此全球航運業正動用人工智慧（AI）工具，力圖減...

