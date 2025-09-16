市場預期聯準會降息 美股收漲標普那指再創新高

投資人正預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在本週稍晚降息，華爾街股市4大指數今天全面收漲，其中標準普爾500指數和那斯達克指數再創歷史新高。

道瓊工業指數小升49.23點或0.11%，收45883.45點。

標準普爾500指數上漲30.99點或0.47%，收6615.28點。

那斯達克指數勁揚207.65點或0.94%，收22348.75點。

費城半導體指數揚升58.09點或0.97%，收6059.83點。