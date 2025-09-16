AI前景樂觀反壟斷案勝訴 Alphabet市值達3兆美元

受益於市場對人工智慧（AI）的樂觀情緒回升，以及法官對反壟斷案作出有利裁決，谷歌（Google）母公司Alphabet市值今天首次達到3兆美元。

路透社報導，Alphabet A股上漲3.6%，報249.1美元；C股上揚3.4%，報249.5美元，兩者均創下歷史新高。

計入今天的漲幅，Alphabet股價今年迄今已勁揚超過32%，是所謂美股「科技七雄」（MagnificentSeven）股票中表現最佳，漲幅超越標準普爾500指數（S&P 500）的12.5%。

Alphabet加入蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）等科技巨擘的行列，成為市值達3兆美元的公司，而全球市值最高的AI晶片大廠輝達（Nvidia），市值則高達4.25兆美元。

Alphabet最新的利多消息來自美國法院的一項裁決，允許Alphabet繼續掌控Chrome瀏覽器與Android行動作業系統。由於Alphabet在搜尋和行動生態系統的主導地位長期備受審視，這項裁決對Alphabet而言可說是關鍵時刻。

根據裁決，雖然共享數據將增強Google廣告業務競爭對手的實力，但無須分拆Chrome或Android消除投資人的一大隱憂，他們認為這兩項業務為Google整體營運的關鍵組成部分。

由於在自研晶片及Gemini AI模型上的投資開始見效， Alphabet雲端運算部門第2季營收成長近32%，超越市場預期，也進一步提振投資人信心。