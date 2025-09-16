鮑爾談話 牽動大盤走向

聯準會（Fed）利率決策預定在台灣時間18日凌晨揭曉，目前市場預期Fed降息已是板上釘釘，不過市場更在意的是Fed主席鮑爾的談話，及之後對降息展望。法人指出，目前如果鮑爾是「鷹式」降息，短線可能會出現利多出盡的震盪拉回。

華南投顧董事長呂仁傑指出，目前根據芝加哥商業交易所FedWatch資料，市場預期年底前會降息3碼，包括9、10、12月各降1碼，聯邦資金利率區間預估年底達3.5%~3.75%。如果鮑爾談話展望如市場預期「大方」降息，股市可能會先漲一波，但接下來也會因為擔心景氣不好而拉回，可以先看周線、月線支撐。

但若鮑爾表示9月先降息1碼，之後再看相關數據決定，顯示景氣軟著陸機率高，股市雖然可能會先震盪拉回整理，但第4季的中長線行情比較有表現空間。總而言之，Fed緩降息會比急速降息好。

台新投顧副總經理黃文清也表示，市場已樂觀預期今年底會降3碼，而且股市已經先行反應降息的資金行情利多。

如果鮑爾談話對未來降息不積極，年底前降息幅度不到3碼，市場可能會出現失望性賣壓而拉回。若鮑爾談話預期降息幅度比市場預期樂觀，股市才有機會再上攻。不過，目前台股沒什麼利空，即便有回檔，也還能守在24,000點之上。