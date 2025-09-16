「經濟熱轉」交易 躍新寵

快訊

美國聯準會（Fed）有望在本周恢復降息，部分人士預料將點燃新一波經濟成長，「經濟熱轉」（run it hot）交易風行一時，新興股市登上四年高、亞洲股市更有望改寫歷史紀錄。

國際股市走勢耀眼。MSCI新興市場指數15日一度上漲0.2%至1,327點，為2021年7月來盤中新高。MSCI亞太指數盤中攀升0.2%至220點，若收在這個水位，將改寫收盤新高。MSCI亞太指數今年來急拉21%以上，漲幅較標普500指數多出約10個百分點。Fed將寬鬆政策的預期，擦亮此區新興資產的吸引力，投資人相信亞股會繼續表現突出。

經濟熱轉交易的論述，帶動各類投資衝上新高，包括股票、比特幣、黃金等。這類交易的核心是押注經濟將復甦，認為調降利率和減稅，能替經濟加溫，觸發新一波成長。

Unlimited Fund公司執行長艾略特，讓經濟熱轉一詞廣為人知。他認為此種交易的重點是，在寬鬆的貨幣和財政支持下，美國經濟會極為強健。但艾略特心存懷疑，指出多頭強調疲弱的就業數據已是過去式，經濟顯然會在下半年反彈，可是他沒看到相關證據。

