川普施壓Fed 高喊大降息…幅度「要比他想得還大」

就在聯準會（Fed）本周即將召開決策會議之際，美國總統川普再度施加壓力，他先在14日表示，他預測Fed本周將「大幅降息」，後來又在15日在自家社群平台敦促Fed主席鮑爾降息幅度「要比他想得還大」。

川普14日返回華盛頓途中向記者表示：「我認為會有大幅降息。現在降息會很完美。」

外界普遍預期Fed將在美東時間17日降息。此時，Fed正努力因應就業市場減緩、通膨頑固，以及川普前所未有的降息施壓局面。根據彭博資訊對經濟分析師進行的調查，中位數預測本次降息幅度為1碼，會是九個月來首度放寬貨幣政策。

但如今投資人更關注的問題是，Fed官員是否會對市場押注接下來一連串降息、甚至一路降至明年的預期潑冷水。

專家認為，Fed決策官員們很可能只會以微弱多數、些許票數差距的方式通過降息1碼的決定。Fed主席鮑爾在開會時，預料面臨極大的內部分歧：一些官員基於勞動力市場疲軟，希望更大規模的降息；但一些官員可能會因為近期棘手的通膨數據而支持利率按兵不動。

就連誰會出席決策會議，都存在不確定性。川普提名白宮經濟顧問米倫出任Fed理事一案仍待參議院在15日晚上表決，這是他出席會議的必要步驟。同時，白宮已要求聯邦上訴法院允許其繼續執行備受爭議的解僱Fed理事庫克的計畫，以阻止她出席會議。

投資人對Fed降息的預期已帶動美國公債殖利率降至數月來低點、美股創新高，並削弱美元匯率。但有跡象顯示美國勞動力市場正在降溫。這是一種輕度「停滯性通膨」的環境。