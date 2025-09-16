快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

川普施壓Fed 高喊大降息…幅度「要比他想得還大」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

就在聯準會（Fed）本周即將召開決策會議之際，美國總統川普再度施加壓力，他先在14日表示，他預測Fed本周將「大幅降息」，後來又在15日在自家社群平台敦促Fed主席鮑爾降息幅度「要比他想得還大」。

川普14日返回華盛頓途中向記者表示：「我認為會有大幅降息。現在降息會很完美。」

外界普遍預期Fed將在美東時間17日降息。此時，Fed正努力因應就業市場減緩、通膨頑固，以及川普前所未有的降息施壓局面。根據彭博資訊對經濟分析師進行的調查，中位數預測本次降息幅度為1碼，會是九個月來首度放寬貨幣政策。

但如今投資人更關注的問題是，Fed官員是否會對市場押注接下來一連串降息、甚至一路降至明年的預期潑冷水。

專家認為，Fed決策官員們很可能只會以微弱多數、些許票數差距的方式通過降息1碼的決定。Fed主席鮑爾在開會時，預料面臨極大的內部分歧：一些官員基於勞動力市場疲軟，希望更大規模的降息；但一些官員可能會因為近期棘手的通膨數據而支持利率按兵不動。

就連誰會出席決策會議，都存在不確定性。川普提名白宮經濟顧問米倫出任Fed理事一案仍待參議院在15日晚上表決，這是他出席會議的必要步驟。同時，白宮已要求聯邦上訴法院允許其繼續執行備受爭議的解僱Fed理事庫克的計畫，以阻止她出席會議。

投資人對Fed降息的預期已帶動美國公債殖利率降至數月來低點、美股創新高，並削弱美元匯率。但有跡象顯示美國勞動力市場正在降溫。這是一種輕度「停滯性通膨」的環境。

Fed 降息 美國公債

延伸閱讀

華府市長稱不再配合ICE執法 川普威脅首都進緊急狀態

中國邀川普訪中會習近平？ 中方避答指無訊息可提供

美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊

相關新聞

川普施壓Fed 高喊大降息…幅度「要比他想得還大」

就在聯準會（Fed）本周即將召開決策會議之際，美國總統川普再度施加壓力，他先在14日表示，他預測Fed本周將「大幅降息」...

鮑爾談話 牽動大盤走向

聯準會（Fed）利率決策預定在台灣時間18日凌晨揭曉，目前市場預期Fed降息已是板上釘釘，不過市場更在意的是Fed主席鮑...

「經濟熱轉」交易 躍新寵

美國聯準會（Fed）有望在本周恢復降息，部分人士預料將點燃新一波經濟成長，「經濟熱轉」（run it hot）交易風行一...

馬斯克增持特斯拉股10億美元 股價大漲…有望收復今年來失土

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日加碼買進逾250萬股特斯拉股票，合計價值約10億美元，反映他看好公司前景，消息激勵...

美英聯手推動核能發展 川普訪英 催動模組化反應爐投資計畫

英國政府15日表示，英國和美國將在美國總統川普本周進行國是訪問期間，簽署合作協議以共同推動核能發展。

航運業海上防火 AI 幫忙 業界擬利用演算法找出風險

隨著愈來愈多貨物包含電池等易燃物，2024年的海上火災數量升至十年新高，為此全球航運業正動用人工智慧（AI）工具，力圖減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。