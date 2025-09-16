加拿大總理卡尼宣布成立新的聯邦政府機構，專門負責推動平價住宅。卡尼的目標是在未來十年加快住宅營建的速度。

卡尼14日表示，新成立的加拿大住宅建設局初步行動之一，是要在聯邦土地上興建4,000戶工廠預製的模組化房屋。

根據一名官員在記者會上的說法，新的機構將擁有總額130億加幣（94億美元）的資金可用於多項措施，包括為平價住宅建商提供財務支持。此外，新機構也將管理規模15億加幣的基金，用於保護可能遭重新開發的現有出租住宅。政府同時預留10億加幣用於「支持性與過渡性住宅」，以協助很有可能落入無家可歸的民眾。

加拿大的居住成本正不斷上升。根據加拿大房地產協會數據，儘管房價從2022年以來已有所回落，但加拿大7月基準房價為68.87萬加幣（近50萬美元），較五年前上漲21%，

為增加平價住宅的供給，加拿大住宅建設局將動用政府的土地組合，其中包括「加拿大公共土地銀行」名下的88處適合住宅開發的聯邦地產。加拿大政府在新聞稿中表示，「可負擔」的定義是「不超過稅前所得收入的30%」。