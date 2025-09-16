快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

加國砸錢推平價住宅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

加拿大總理卡尼宣布成立新的聯邦政府機構，專門負責推動平價住宅。卡尼的目標是在未來十年加快住宅營建的速度。

卡尼14日表示，新成立的加拿大住宅建設局初步行動之一，是要在聯邦土地上興建4,000戶工廠預製的模組化房屋。

根據一名官員在記者會上的說法，新的機構將擁有總額130億加幣（94億美元）的資金可用於多項措施，包括為平價住宅建商提供財務支持。此外，新機構也將管理規模15億加幣的基金，用於保護可能遭重新開發的現有出租住宅。政府同時預留10億加幣用於「支持性與過渡性住宅」，以協助很有可能落入無家可歸的民眾。

加拿大的居住成本正不斷上升。根據加拿大房地產協會數據，儘管房價從2022年以來已有所回落，但加拿大7月基準房價為68.87萬加幣（近50萬美元），較五年前上漲21%，

為增加平價住宅的供給，加拿大住宅建設局將動用政府的土地組合，其中包括「加拿大公共土地銀行」名下的88處適合住宅開發的聯邦地產。加拿大政府在新聞稿中表示，「可負擔」的定義是「不超過稅前所得收入的30%」。

財務 規模 加拿大

延伸閱讀

加拿大總理要解決住房危機 宣布投入130億加幣推動平價住宅

MLB／加拿大台僑聚多倫多 首辦「台灣日」力挺藍鳥

貿易戰緩解？加重審對中電動車、鋼鐵、鋁產品關稅

阿富汗強震增至逾800死 超過2500人受傷

相關新聞

川普施壓Fed 高喊大降息…幅度「要比他想得還大」

就在聯準會（Fed）本周即將召開決策會議之際，美國總統川普再度施加壓力，他先在14日表示，他預測Fed本周將「大幅降息」...

鮑爾談話 牽動大盤走向

聯準會（Fed）利率決策預定在台灣時間18日凌晨揭曉，目前市場預期Fed降息已是板上釘釘，不過市場更在意的是Fed主席鮑...

「經濟熱轉」交易 躍新寵

美國聯準會（Fed）有望在本周恢復降息，部分人士預料將點燃新一波經濟成長，「經濟熱轉」（run it hot）交易風行一...

馬斯克增持特斯拉股10億美元 股價大漲…有望收復今年來失土

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日加碼買進逾250萬股特斯拉股票，合計價值約10億美元，反映他看好公司前景，消息激勵...

美英聯手推動核能發展 川普訪英 催動模組化反應爐投資計畫

英國政府15日表示，英國和美國將在美國總統川普本周進行國是訪問期間，簽署合作協議以共同推動核能發展。

航運業海上防火 AI 幫忙 業界擬利用演算法找出風險

隨著愈來愈多貨物包含電池等易燃物，2024年的海上火災數量升至十年新高，為此全球航運業正動用人工智慧（AI）工具，力圖減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。