韓美關稅談判 僵局難解
韓媒每日經濟新聞報導，南韓在近期與美貿易協商時，要求與美國進行無上限的換匯機制，以減輕南韓承諾投資美國3,500億美元所帶來的韓元匯率衝擊。
另據南韓中央日報報導，韓美關稅談判持續陷入僵局，幾乎看不到突破跡象。核心爭議在於首爾承諾的3500億對美投資，美方要求更多現金出資，韓方則希望透過政策性銀行貸款與擔保，減輕直接投資負擔。
美國商務部長盧特尼克上周對韓國放話，美韓協議比照「美日協議模式」辦理，否則南韓將面臨美國25%關稅。
若以經濟規模衡量，美方要求對韓國恐過於嚴苛。3,500億美元投資相當於韓國年度預算的72%，比率高達GDP的17.5%，遠高於日本的13.1%。
