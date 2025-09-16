航運業海上防火 AI 幫忙 業界擬利用演算法找出風險

隨著愈來愈多貨物包含電池等易燃物，2024年的海上火災數量升至十年新高，為此全球航運業正動用人工智慧（AI）工具，力圖減少海上發生火災。

世界航運協會（WSC）在15日揭幕的倫敦航運周表示，船務代理人未申報危險物品，無論是不經意或刻意規避裝運危險貨物的較高費用，已成火災增加的最大肇因，而WSC正啟動新計畫，透過新的AI驅動工具，即時掃描數百萬筆貨運預訂，利用模式辨識與演算法找出風險，隨即通知航商，可在必要時實際檢查，目前已有負責全球七成海運量的各航商願意加入。

安聯（Allianz）2025年航運安全報告發現，去年各類船隻火災數量達十年新高，貨物申報不實成航商的「頭號疑慮」。該報告示警，隨著貨櫃船體積愈來愈大，提高滅火難度，全球電氣化浪潮也助長火災風險。

曾任貨櫃船船長、現為安聯商業保險航運風險諮詢全球主任的卡納說，申報不實是老問題，但火災的代價隨著貨櫃船體積增加日益攀高，「十年前最大的貨櫃船裝載1萬個貨櫃，如今是2.4萬個，最近的問題是鋰電池，你會見到託運人宣稱這筆貨物是『電腦零件』而非危險物質，避免產生額外費用」。

卡納指出，掃描軟體的AI功能可辨別模式與異常，並從過去事件學習，隨時間推移，效能將更為強大。他說，這項工具的美妙之處在於，能辨識出煙火曾被申報為「台灣製孩童玩具」，並記住相關資訊，在未來的檢索中結合關鍵字與地理資訊來加以比對。

海運保險業者樂見這項AI計畫，為全球九成遠洋船舶噸位承保的國際保賠協會集團表態支持此方案，並呼籲「在整個貨櫃航運業廣泛採用」。