美英聯手推動核能發展 川普訪英 催動模組化反應爐投資計畫

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普本周將訪問英國，預料將簽署核能合作協議。（路透）
英國政府15日表示，英國和美國將在美國總統川普本周進行國是訪問期間，簽署合作協議以共同推動核能發展。

路透報導，近幾個月以來，英國政府大力推動核能發展，承諾投入140億英鎊興建Sizewell C新核電廠，並推進勞斯萊斯（Rolls-Royce）旗下單位建造英國首批小型模組化反應爐（SMR）計畫。

川普16日將至英國展開為期兩天訪問，他與英國首相施凱爾（Keir Starmer）將共同宣布這項核能合作。這項合作目的在加速推動新計畫與投資，包括美國核能反應爐公司X-Energy與英國能源集團森特理克（Centrica）預計公布的計畫，在英格蘭東北部建造多達12座先進模組化反應爐。

聲明指出，美國核能公司Holtec International、法國電力集團（EDF）以及房地產業合作夥伴Tritax，將宣布一項110億英鎊計畫，在英格蘭中部、前身是Cottam燃煤電廠所在地，開發由小型模組化反應爐供電的先進資料中心。

施凱爾指出：「這些重大承諾讓我們邁向核能的黃金時代，長遠來看將降低家戶能源開銷。」他也透露，川普與他7月於蘇格蘭的高爾夫度假村會晤時，就曾討論加強小型模組化反應爐領域的合作。

美國能源部長萊特（Chris Wright）在聲明中說，這份商業協議，為開放美英商業市場准入建立了框架。

新的合作協議將涵蓋核能監管，這意味著若一國的反應爐通過安全審查，另一國可利用相關結果作為審查依據，將核准時間從目前的三至四年時間縮短為兩年。

在與X-Energy的新合作協議中，英國能源集團森特理克執行長歐謝表示，這將打造一個具韌性、可負擔且低碳的能源系統。

Holtec董事長兼執行長辛赫（Kris Singh）指出，他們與EDF的計畫將創造數以千計的本地就業機會；EDF英國執行長羅西（Simone Rossi）則強調，這項計畫將有助能源安全。

