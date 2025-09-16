馬斯克增持特斯拉股10億美元 股價大漲…有望收復今年來失土

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（路透）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日加碼買進逾250萬股特斯拉股票，合計價值約10億美元，反映他看好公司前景，消息激勵特斯拉股價15日早盤大漲。

根據15日公布的一份向美國證管會（SEC）提交文件，馬斯克9月12日透過一家可撤銷信託（revocable trust），以每股372.37-396.54美元間接買進257萬股特斯拉普通股，合計約10億美元。在此之前，馬斯克持有特斯拉約13%股份。

根據Verity數據，馬斯克上次在公開市場買進特斯拉股票，是在2020年2月14日買進約20萬股，價值約1,000萬美元。馬斯克後於2022年拋售逾200億美元特斯拉持股，是他收購Twitter（X前身）的同一年。

馬斯克12日增持特斯拉股票，對公司前景投下信心票，消息公布後，特斯拉股價美股早盤大漲5.5%，朝著收復今年來失土邁進。

特斯拉今年上半年全球交車量下滑13%，股價今年來也因馬斯克的政治活動傷害品牌形象而受挫，也因川普政府取消特定的電動車（EV）補助而受到打擊。

根據Tipranks.com，華爾街一致認為特斯拉的目標價比現價低約20%，但許多分析師表示，若馬斯克能將特斯拉成功轉型、更聚焦於自動駕駛、機器人學和人工智慧（AI），則樂觀看待該公司長期表現。

特斯拉股東11月將投票決定，是否同意公司本月稍早提出的執行長薪酬方案。據新方案，當公司達到市值提升與其他里程碑後，馬斯克的薪酬可達9,750億美元。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克目前身價約4,190億美元，仍是全球首富寶座。

另有報導指出，特斯拉去年花費280萬美元於馬斯克的維安費用，平均每周5.4萬美元。同期其他美股「科技七雄」公司執行長的維安費，以Meta執行長祖克柏最高，達1,040萬美元；輝達執行長黃仁勳的維安費，則是350萬美元。亞馬遜執行長賈西和Google母公司字母執行長皮伽的維安費分別為110萬美元和830萬美元。

