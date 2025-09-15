美股早盤／川普稱美中貿易談判進展順利 標普漲0.4%、特斯拉漲近6%

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普說美中貿易談判進展順利，帶動美股標普500指數15日早盤上漲。路透
美國總統川普表示美中貿易談判進展順利，並暗示TikTok交易案已達成協議，帶動美股標普500指數15日早盤漲0.4%。

道瓊工業指數平盤波動、那斯達克指數漲0.6%、費城半導體指數漲0.2%、台積電ADR漲0.6%。

另外，中國監管機構表示，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達因違反該國反壟斷法，將繼續進行調查，拖累輝達股價下跌約1%。

特斯拉股價早盤大漲近6%，得益於執行長馬斯克申報買進約10億美元的特斯拉股票，這是他歷來在公開市場最大一筆買進，也是2020年以來首次大幅增持。交易員視此舉為馬斯克對自家公司的信心投票。

市場也期待聯準會（Fed）本周降息。根據芝商所FedWatch工具，市場押注Fed降息1碼的機率高達96%。Siebert金融公司投資長馬勒克表示，所有跡象都顯示Fed將降息1碼。

儘管美國經濟前景風險猶存，但已受AI題材支撐的美股，可望在Fed降息後延續漲勢。

台灣今年人均GDP估超越南韓 韓媒曝3大原因

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP將被台灣超車，分析指出，台灣找到新經濟動能、對AI的領先支援及人才競爭力可能是最大...

OpenAI董座坦承AI泡沫化 警告有人會賠上鉅款

OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）坦承，他認為人工智慧（AI）正在泡沫化，但他堅稱無須驚慌。

泰銖飆升逾7%引憂慮 泰國總理阿努廷：須立刻解決

泰銖今年兌美元升值逾7%，有貿易業者表示擔憂。對此，泰國總理阿努廷今天表示，泰銖強勢問題急需解決，並將對此進行討論。另有...

馬斯克Call訊來了快跟上！買進10億美元特斯拉股票 股價盤前拉升5%

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克9月12日買進逾250萬股特斯拉股票，合計價值約10億美元，消息激勵特斯拉股價15日盤前...

泰國考慮對黃金交易課稅 阻升泰銖衝擊出口觀光

彭博引述知情人士報導，泰國當局正考慮對實體黃金交易課稅，藉此抑制泰銖升值、進而衝擊外銷和觀光。

