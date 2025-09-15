美股早盤／川普稱美中貿易談判進展順利 標普漲0.4%、特斯拉漲近6%
美國總統川普表示美中貿易談判進展順利，並暗示TikTok交易案已達成協議，帶動美股標普500指數15日早盤漲0.4%。
道瓊工業指數平盤波動、那斯達克指數漲0.6%、費城半導體指數漲0.2%、台積電ADR漲0.6%。
另外，中國監管機構表示，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達因違反該國反壟斷法，將繼續進行調查，拖累輝達股價下跌約1%。
特斯拉股價早盤大漲近6%，得益於執行長馬斯克申報買進約10億美元的特斯拉股票，這是他歷來在公開市場最大一筆買進，也是2020年以來首次大幅增持。交易員視此舉為馬斯克對自家公司的信心投票。
市場也期待聯準會（Fed）本周降息。根據芝商所FedWatch工具，市場押注Fed降息1碼的機率高達96%。Siebert金融公司投資長馬勒克表示，所有跡象都顯示Fed將降息1碼。
儘管美國經濟前景風險猶存，但已受AI題材支撐的美股，可望在Fed降息後延續漲勢。
