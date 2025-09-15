川普：美國企業應停止發布季報 改採半年報
美國總統川普15日在Truth Social上發文，呼籲美國企業停止公布季報，並說若企業改成每年公布兩次財報，將能節省經費，並讓高層得以專注於自身業務。
大多數美國上市集團，都被要求向美國證券交易委員會（SEC）繳交季度及年度財報，分別被稱作「10-Q」及「10-K」。
川普在貼文中寫道：「若獲SEC批准，公司及企業無須被迫按季『呈報』......而是每『六個月』報告一次」「這將省下經費，並讓經理人得以專注於好好營運公司。」
他更將美國目前實施的標準，與其所謂中國的更長時間範圍的做法比較。補充：「你是否曾聽過這樣的話：中國以50-100年的視野來管理公司。而我們卻以季為單位來運作公司？？？（這樣）不好！！！」
