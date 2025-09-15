OpenAI董座坦承AI泡沫化 警告有人會賠上鉅款

OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）坦承，他認為人工智慧（AI）正在泡沫化，但他堅稱無須驚慌。

在近期The Verge的訪問中，泰勒支持OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）稍早的發言，奧特曼警告說，「有人將會在AI賠上鉅款」。

泰勒認同奧特曼這段發言，他指出目前AI產業存在幾項明確的泡沫化徵兆，包括資本流入龐大、企業估值遠高過其實際獲利，大眾關注度高於實際成果等，但他也強調，這項科技具有長期潛力。

他將當前的AI熱潮與1990年代後期的達康泡沫（dot-com bubble）做比較。當時有許多的網路新創公司快速崛起，但泡沫破滅後迅速倒閉，儘管如此，網路本身仍然重塑了全球經濟。

泰勒認為，AI可能也會依循這種模式。許多企業可能不會存活下去，但這項科技將會撐下來，並改變許多產業。

歷史結果也支持他的觀點。雖然達康泡沫製造了許多失敗，但也造就了亞馬遜和Google的崛起；2008年的次級房貸危機帶動了金融改革和成立新的監管體系。這些例子都暗示著，泡沫可能摧毀資本，但也為持續的變革奠定基礎。

泡沫對市場的影響大過於日常生活。雖然投資人和新創公司將背負最大風險，但隨著時間發展，消費者可能受益最多。就像網路帶來線上銀行、電商和數位娛樂，AI也可能為人們帶來許多改變生活的創新。