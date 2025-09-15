日媒：中國人在美購屋 數量與價格均居外國人之冠

美國房價高漲導致美國人購屋意願放緩，卻讓外國人在美購屋數量大增。其中，中國人的購屋數量及價格不但都居首位，購屋中位價更比全美中位價高出近9成，卻也引起警惕。截至8月中旬，美國已有30個州通過限制外國人擁有房地產的法案。

日經中文網報導，美國房地產經紀人協會（NAR）統計，2024年4月至2025年3月間，外國人在全美購買的中古屋達7.81萬戶，儘管只占全美中古屋銷量的約2%，但

年增率卻高達4成，創下2010年以來的新高。而中古屋是美國房市主流，占房屋總銷量的8成以上。

相形之下，受5年來美國中古屋中位價上漲4成及利率上揚影響，全美中古屋銷量從2022年1月的643萬戶，大幅下降到今年7月的401萬戶，與外國人購買中古屋意願大增的反差極大。這一現況，造成全美房源增加，並成為外國富人在美置產的好機會。

報導表示，在美國購屋的外國買家中，以中國人占15%最多，加拿大人14%居次，墨西哥人8%排名第3。

分析指出，在中國人眼中，擁有美國房產是一種身分象徵，同時便於以投資者身分取得永久居留權，或是買來供赴美留學的子女居住。此外，外國人在美國租屋需提供擔保等額外手續，也讓中國人覺得購屋反而比租屋方便。

但這則報導直指，美國國內對外國人在美大舉購屋的警惕正在升高，理由是炒高房價和被認為有國家安全隱憂。特別是中國人在美購屋中位價高達75.96萬美元（約新台幣2295萬元），不但高居外國人榜首，且比全美購屋中位價的40.31萬美元高出88.4%。

更有甚者，根據報導，在美購屋的中國人當中，高達7成直接用現金購買，並沒有使用貸款。

報導提到，截至今年8月20日止，全美限制外國人擁有房地產的州級法案已通過了54項，而美國50個州當中，已有30個州通過相關的限制法案。其中，德州6月間修改州法律，授予州長限制「對象國家」公民持有德州房地產的權力，這項法律已於9月1日生效。