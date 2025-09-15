為何Fed即將恢復降息或擾亂股市漲勢？投資人如何準備

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國聯準會（Fed）預料將在本周降息，但目前的總體經濟情勢讓未來的股市走向難以判斷。 路透
美國聯準會（Fed）預期將在本周恢復降息，而Fed恢復降息後，美股通常會出現強勁漲勢，但這次的情勢目前似乎仍沒人能說得準。投資人又該如何準備？

歷史數據顯示，Fed首次恢復降息後，美股通常會立刻出現正向報酬，其後的12至24個月也會走高。BMO資本市場數據顯示，自1982年來，在過去十個周期的這種降息之後，有八個周期標普500指數在此後12個月期間上漲，平均漲幅達近11%。

但同時也不可忽視的是，股市在這些轉折點附近的表現存在很大變化，從2007年的暴跌23.9%到1982年的大漲36.2%不一而同。BMO首席投資策略師Brain Belski表示，主要因為總體經濟背景，很大程度決定了貨幣寬鬆在支撐成長和維持企業獲利的功效。

他說，「如果降息能讓經濟維持擴張，企業獲利持續增長，股市就會表現好；如果貨幣刺激無法防止經濟衰退，如2001、2007年，股市就會大跌」。雖然Belski和其團隊認為，目前的經濟情勢較符合前者，但近期的經濟數據讓其他人持不同看法。

上周公布的初領失業救濟金人數攀升至2021年來高點，以及就業成長下修，似乎支持Fed本周進行降息，但同周公布的8月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）都仍高於Fed的2%目標，這已讓決策官員陷入了天人交戰。

這也是為何投資人如今不只關注Fed的利率決策，也關注主席鮑爾的記者會和更新版的經濟預測摘要（又稱「點狀圖」）。

Nuveen固定收益策略主管Tony Rodriguez表示：「經濟預測摘要中的失業率變化，將是對金融市場的最大訊號。」三個月前，Fed官員預測失業率將在今年底和明年攀升至4.5%，到2027年略降至4.4%；8月的實際失業率為4.3%。

Rodriguez說，「如果投資人看到Fed上調明後年的失業率預測，將會支持明年Fed需要加碼降息的預期，因為Fed正往預期經濟將進一步放緩的方向邁進，而那將會需要更多貨幣支持。」

但BNY Wealth投資策略和股市主管Alicia Levine表示，點狀圖仍有可能顯示，市場遠超前於Fed對降息的看法，那將可能引發本周股市波動加劇。CME FedWatch工具顯示，投資人預期Fed今年底前將降息二至三次，明年預期將至少再降息三至四次。

