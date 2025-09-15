富人稅又成話題 法國總理剛上任即陷左右角力

法國總理勒克努上任不到一週，首要任務是力拚預算案過關。為此，他馬不停蹄諮詢資方、勞方和政黨意見，其中富人稅成為討論焦點之一，左右派各有難以相容的堅持。

法國前任總理白胡（Francois Bayrou）提出預算案，規劃撙節440億歐元以減少赤字，並取消兩個國定假日。但這項計畫引發反對派和許多民眾不滿，白胡於是提出信任投票，最終未能過關，只好向總統馬克宏（Emmanuel Macron）辭職。

馬克宏隨即任命盟友勒克努（Sébastien Lecornu）接任總理，面對預算案這顆燙手山芋，他已表態做出一些讓步，上任不久即宣布放棄取消兩個國定假日的計畫。

與此同時，另一個爭議焦點落在富人稅。這項被稱為「祖克曼稅」（taxe Zucman）的構想來自經濟學者祖克曼（Gabriel Zucman），意在針對財富超過1億歐元的頂級富裕階層課徵至少2%的最低稅率，避免富人以調整財富結構的方式規避稅負。粗估這項稅率每年可帶來約200億歐元稅收，約影響1800名納稅人。

今年7月，克魯曼（Paul Krugman）、艾塞默魯（Daron Acemoglu）、強生（Simon Johnson）等7名諾貝爾經濟學獎得主投書「世界報」（Le Monde），呼籲法國採祖克曼稅模式為其他國家做出示範，針對頂級富人的財產設定最低稅率。

他們認為，這種做法「很有效，能防止各種形式的避稅手段，無論性質為何」。

然而，白胡政府今年7月決定不考慮此一方案，理由是有害法國的經濟和吸引力，甚至可能違反憲法中關於納稅人平等的原則。

馬克宏今年5月也曾在法國電視一台（TF1）節目上說，富人稅要在全球同步課徵的情況下才有意義，若只有法國實施，「大家會乖乖留下來繳稅嗎？」

富人稅議題一向是法國政治攻防戰場。法國國民議會今年初通過祖克曼稅相關法案，但中間偏右派主導的參議院6月予以否決。

目前，左派政黨仍希望在2026年預算案中納入這項措施；右派則批評此舉不利法國吸引企業家和外國投資人。

勒克努為推動2026年預算案，上任以來積極傾聽工會和政黨意見，本週繼續協商，今天接見法國總工會（CGT）代表，17日與社會黨（PS）和法國共產黨（PCF）會談。

對勒克努政府來說，左派的支持至關重要，尤其是社會黨。社會黨堅持的條件之一就是課徵富人稅。社會黨國民議會黨團主席瓦洛（Boris Vallaud）指出，有75%的法國人民支持這項「根本」措施。

但右派共和黨（LR）明確反對課徵富人稅；共和黨籍參議院議長拉謝（Gerard Larcher）直言批評祖克曼稅是「異想天開」。

法國最大雇主組織「法國企業運動」（MEDEF）主席馬旦（Patrick Martin）也反對祖克曼稅和其他增稅措施，他說：「我們不希望增稅。我們成員對此立場非常堅定，他們憂心忡忡。如果增稅，我們雇主將大規模動員。」

勒克努政府須在今年10月中旬前於部長會議提出2026年財政法案，力求於12月31日期限前通過。