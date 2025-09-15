泰銖飆升逾7%引憂慮 泰國總理阿努廷：須立刻解決

快訊

中央社／ 曼谷15日專電
泰銖。路透
泰銖今年兌美元升值逾7%，有貿易業者表示擔憂。對此，泰國總理阿努廷今天表示，泰銖強勢問題急需解決，並將對此進行討論。另有媒體引述知情人士指出，泰國擬向黃金交易徵稅，以抑制泰銖升值。

泰銖今年以來已升值逾7%，成為僅次於新台幣，亞洲表現第二佳的貨幣。包括大米貿易業者等企業對泰銖走強表示擔憂，並呼籲政府採取行動解決匯率問題。

泰國稻米出口商協會主席差倫（CharoenLaothammatas）日前曾呼籲政府和泰國央行採取措施穩定泰銖匯率，以保護泰國稻米的國際競爭力及農民的收入。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）今天報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）今天指出，泰銖強勢問題須立刻解決，並將於今天稍晚，對此進行討論。

泰國工業聯合會（FTI）表示，34至35泰銖兌1美元的匯率對泰國經濟更為合適。

「曼谷郵報」指出，根據國家計畫機構預測，泰國今年的經濟成長將達到1.8%至2.3%，但受美國關稅影響，今年下半年的經濟成長預計將大幅放緩。泰國去年的經濟成長率為2.5%，落後於其他經濟體。

曼谷郵報引述財經媒體的報導，泰國當局正考慮對黃金交易徵稅，以抑制泰銖升值，因泰銖升值已威脅出口和旅遊業。

這份報導引述知情人士指出，泰國央行和財政部正討論針對線上買賣，以泰銖結算的黃金徵稅。

知情人士表示，當局希望透過這項稅收減少黃金出口，提高泰國人持有黃金的成本，同時指出，與黃金出貨有關的美元流入，也是推動泰銖升值的因素之一。

泰國 黃金

