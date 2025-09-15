市場預期聯準會降息 亞股收盤走勢不一

美國聯邦準備理事會（Fed）將於美東時間16日、17日召開政策會議，外界預期聯準會屆時將宣布今年首次降息。同時，最新數據顯示中國經濟復甦仍乏力，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，聯準會將於台北時間18日凌晨2時公布利率決策。

先前出爐的數據顯示美國勞動市場持續走疲，總統川普（Donald Trump）發動關稅戰後，美國物價增幅未如市場預期來得高，這些因素使Fed有充足空間恢復降息，從而帶動近來股市走強。

市場普遍預期Fed將會降息1碼（0.25個百分點），也有分析師認為聯準會可能一口氣降息2碼。

川普昨天表示，「我認為你們將迎來大幅降息，現在正是降息好時機」。

澳洲激石集團有限公司（Pepperstone GroupLimited）研究部門主管魏斯頓（Chris Weston）寫道：「如果聯準會不是降息1碼，而是做出其他決定，可能使市場大感意外，即使部分官員支持降息2碼。」

加拿大、英國和日本等主要國家中央銀行也將陸續於本週舉行決策會議。

亞股方面，上海股市收低、港股則收高，最新數據顯示中國消費與工業生產成長低於預期，凸顯經濟復甦仍乏力。

台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收低，首爾股市收高。