快訊

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

美濃盜採砂石連環爆 集團性犯案…嫌犯「組織犯罪條例」收押

誰砍的？三大法人止步連9買、轉賣超42億元 台股拉回117點

市場預期聯準會降息 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港15日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）將於美東時間16日、17日召開政策會議，外界預期聯準會屆時將宣布今年首次降息。同時，最新數據顯示中國經濟復甦仍乏力，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，聯準會將於台北時間18日凌晨2時公布利率決策。

先前出爐的數據顯示美國勞動市場持續走疲，總統川普（Donald Trump）發動關稅戰後，美國物價增幅未如市場預期來得高，這些因素使Fed有充足空間恢復降息，從而帶動近來股市走強。

市場普遍預期Fed將會降息1碼（0.25個百分點），也有分析師認為聯準會可能一口氣降息2碼。

川普昨天表示，「我認為你們將迎來大幅降息，現在正是降息好時機」。

澳洲激石集團有限公司（Pepperstone GroupLimited）研究部門主管魏斯頓（Chris Weston）寫道：「如果聯準會不是降息1碼，而是做出其他決定，可能使市場大感意外，即使部分官員支持降息2碼。」

加拿大、英國和日本等主要國家中央銀行也將陸續於本週舉行決策會議。

亞股方面，上海股市收低、港股則收高，最新數據顯示中國消費與工業生產成長低於預期，凸顯經濟復甦仍乏力。

台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收低，首爾股市收高。

Fed 美國 聯準會

延伸閱讀

已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美學者批台灣搞壞美中關係！籲川普與陸達成協議 撤走駐台教官和武器

相關新聞

泰國考慮對黃金交易課稅 阻升泰銖衝擊出口觀光

彭博引述知情人士報導，泰國當局正考慮對實體黃金交易課稅，藉此抑制泰銖升值、進而衝擊外銷和觀光。

人形機器人即將重演Chat GPT帶來的AI熱潮？恐怕還沒

人形機器人今年在技術上取得顯著進展，業界不少人認為，類似ChatGPT的投資和流行熱潮可能即將迸發。

鍺價飆至14年新高！大陸收緊出口 全球供應緊繃

中國大陸限制軍工關鍵金屬「鍺」 （germanium）出口，導致全球供應緊繃，價格飆升。英國金融時報引述Fastmark...

加拿大總理要解決住房危機 宣布投入130億加幣推動平價住宅

加拿大總理卡尼宣布成立新的聯邦政府機構，專門負責推動平價住宅。卡尼的目標是在未來十年加快住宅營建的速度。

韓股再創新高！外資大買 因南韓政府急轉彎 取消這一計畫

南韓政府已經放棄要針對股市投資人擴大徵收資本利得稅範圍的計畫，這是南韓總統李在明自6月上任以來首度在重大政策上出現轉向。...

泰國黃金出口柬埔寨激增還推升泰銖 業界憂涉洗錢並促央行出手

泰國今年來對鄰國柬埔寨的黃金出口異常爆增，甚至因此推升泰銖，業者要求對此展開調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。