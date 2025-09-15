泰國考慮對黃金交易課稅 阻升泰銖衝擊出口觀光

彭博引述知情人士報導，泰國當局正考慮對實體黃金交易課稅，藉此抑制泰銖升值、進而衝擊外銷和觀光。

彭博報導，泰國央行和財政部正在討論是否透過各種線上管道以泰銖結算的黃金買賣課稅。消息人士表示，若開徵新稅，可能會排除以美元計價、在期貨交易所進行，或從實體店面購買的交易。

知情人士表示，若黃金賣家將美元收益兌換成泰銖，可能會被課稅，但稅率尚未拍板。

知情人士指出，課稅目的是壓抑黃金出口，並提高泰國民眾持有黃金的成本。他們說，與黃金出口相當的美元流入，是推升泰銖的因素之一。

泰國黃金出口在2025年前七個月大增69%，達2,540億泰銖（80億美元），其中對柬埔寨的異常成長更引發業界敦促要求調查。今年以來，全球金價已上漲近40%。

黃金出口帶來的收益帶動泰銖上周升值至2021年來高點，今年以來已升值7%，業者為此紛紛要求央行加強干預，以保護出口和觀光。