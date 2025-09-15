人形機器人即將重演Chat GPT帶來的AI熱潮？恐怕還沒

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
人型機器人或許很夯，但未必即將上演所謂的ChatGPT時刻。美聯社
人形機器人今年在技術上取得顯著進展，業界不少人認為，類似ChatGPT的投資和流行熱潮可能即將迸發。

據CNBC報導，北京具身智能機器人創新中心總經理熊有君上周在新加坡和大陸機器人業專業人士同台時說：「我們業界普遍共識是，人型機器人的ChatGPT時刻已經來到。」

熊有君也是優必選科技（UBTech）技術長暨董事，他說，今年被定義為人形機器人大量生產的元年，無論在機械結構或AI「大腦」方面，都已有快速進展。

寄望再現ChatGPT效應的業者不只優必選，宇樹（Unitree）、銀河通用（Galbot）、智元機器人（Agibot）和優必選（UBTech）也紛紛推出產品，其中，銀河通用策略長趙于莉表示，該公司已在不同產業部署近1,000台機器人。

特斯拉（Tesla）也不會缺席。特斯拉執行長馬斯克已預告，今年將生產5,000台Optimus機器人，這項技術未來可望成為這家電動車製造商的主要事業。

智平方（AI² Robotics）創辦人暨執行長郭彥東表示，生成式AI的進展，讓機器人能在工作中學習，而不再只依賴預設指令，這種轉變可望擴大人型機器人應用在各行各業。

不過，CNBC引述專家報導，儘管人形機器人業者大肆炒作，許多專家仍不認為短期內會大規模普及。

獨立半導體與AI研究機構SemiAnalysis分析師克努森（Reyk Knuhtsen）說：「人形機器人不會像ChatGPT一樣瞬間爆發，而是會隨著能力提升，逐步溶入更多角色。」他說，最初的應用將集中在低風險、容錯度高的任務上。

克努森指出，還有製造周期漫長、成本高昂等因素，也會使人形機器人普及速度遠不及生成式AI。

不過，他認為，只要機器人的自主性持續提升，這個領域的投資就會繼續下去。

他說：「人形機器人的市場機會非常巨大，關鍵在於AI表現如何……如果技術可行，就有機會改變全球許多勞動流程。」

美林證券分析師最近研究報告中估計，全球人形機器人出貨量今年將從去年的2,500台增加到1.8萬台，並預測到2060年全球機器人「人口」可達30億台。

