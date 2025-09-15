鍺價飆至14年新高！大陸收緊出口 全球供應緊繃
中國大陸限制軍工關鍵金屬「鍺」 （germanium）出口，導致全球供應緊繃，價格飆升。英國金融時報引述Fastmarkets資料報導，截至上周三，鍺的報價接近每公斤5,000美元，遠高於2023年初的略高於1,000美元，創下Fastmarkets自2011年統計以來最高。
在美國與荷蘭限制先進晶片及晶片製造設備出口後，中國大陸於2023年宣布管制鍺、鎵及銻出口，2024年底起出貨量急跌。美國今年1至7月自中國大陸進口的鍺年減40%。
交易商表示，鍺需求「直衝雲霄」，詢價主要來自歐美，但市場一片「恐慌」：供應商現在供貨量僅為過去的一成，價格漲到三至四倍。
鍺多為鋅冶煉或燃煤飛灰的副產品，提煉困難但非實質稀缺。俄羅斯原本也是供應國，但因遭到制裁而加劇西方短缺。全球需求每年大約180至200噸，替代材料難尋。
美國國防巨擘洛克希德馬丁8月與南韓生產商Korea Zinc簽訂鍺供應協議。此舉顯示情勢緊張。
除中國外，比利時Umicore和加拿大泰克資源也生產鍺；交易商Trafigura旗下的Nyrstar擬在美設立回收及加工設施。美企LightPath Technologies正研發替代方案，但短期內難見成效。
