快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

鍺價飆至14年新高！大陸收緊出口 全球供應緊繃

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸限制鍺金屬出口，導致全球供應緊繃、價格飆升至14年來最高。路透
中國大陸限制鍺金屬出口，導致全球供應緊繃、價格飆升至14年來最高。路透

中國大陸限制軍工關鍵金屬「鍺」 （germanium）出口，導致全球供應緊繃，價格飆升。英國金融時報引述Fastmarkets資料報導，截至上周三，鍺的報價接近每公斤5,000美元，遠高於2023年初的略高於1,000美元，創下Fastmarkets自2011年統計以來最高。

在美國與荷蘭限制先進晶片及晶片製造設備出口後，中國大陸於2023年宣布管制鍺、鎵及銻出口，2024年底起出貨量急跌。美國今年1至7月自中國大陸進口的鍺年減40%。

交易商表示，鍺需求「直衝雲霄」，詢價主要來自歐美，但市場一片「恐慌」：供應商現在供貨量僅為過去的一成，價格漲到三至四倍。 

鍺多為鋅冶煉或燃煤飛灰的副產品，提煉困難但非實質稀缺。俄羅斯原本也是供應國，但因遭到制裁而加劇西方短缺。全球需求每年大約180至200噸，替代材料難尋。

美國國防巨擘洛克希德馬丁8月與南韓生產商Korea Zinc簽訂鍺供應協議。此舉顯示情勢緊張。

除中國外，比利時Umicore和加拿大泰克資源也生產鍺；交易商Trafigura旗下的Nyrstar擬在美設立回收及加工設施。美企LightPath Technologies正研發替代方案，但短期內難見成效。

美國國防

延伸閱讀

傳大陸巡迴演唱會「票賣不掉」！魏如萱遭酸「錄音室歌手」 親回12字

大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

大陸審議《民族團結》法 境外破壞民族團結將追責

科技廠搶攻軍工、航太商機 佳世達、大眾控等揮軍國防展

相關新聞

加拿大總理要解決住房危機 宣布投入130億加幣推動平價住宅

加拿大總理卡尼宣布成立新的聯邦政府機構，專門負責推動平價住宅。卡尼的目標是在未來十年加快住宅營建的速度。

人形機器人即將重演Chat GPT帶來的AI熱潮？恐怕還沒

人形機器人今年在技術上取得顯著進展，業界不少人認為，類似ChatGPT的投資和流行熱潮可能即將迸發。

鍺價飆至14年新高！大陸收緊出口 全球供應緊繃

中國大陸限制軍工關鍵金屬「鍺」 （germanium）出口，導致全球供應緊繃，價格飆升。英國金融時報引述Fastmark...

韓股再創新高！外資大買 因南韓政府急轉彎 取消這一計畫

南韓政府已經放棄要針對股市投資人擴大徵收資本利得稅範圍的計畫，這是南韓總統李在明自6月上任以來首度在重大政策上出現轉向。...

泰國黃金出口柬埔寨激增還推升泰銖 業界憂涉洗錢並促央行出手

泰國今年來對鄰國柬埔寨的黃金出口異常爆增，甚至因此推升泰銖，業者要求對此展開調查。

雖然Fed降息已是板上釘釘 但為何一些交易員開始避險？就怕鷹式降息

聯準會（Fed）將在台灣時間周四凌晨2時公布最新利率決策，市場預期降息1碼已是「板上釘釘」，幾成定局。但投資人更關注的問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。