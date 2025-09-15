加拿大總理要解決住房危機 宣布投入130億加幣推動平價住宅

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加拿大總理卡尼（左）宣布成立新的聯邦政府機構，專門負責推動平價住宅。彭博資訊

加拿大總理卡尼宣布成立新的聯邦政府機構，專門負責推動平價住宅。卡尼的目標是在未來十年加快住宅營建的速度。

卡尼周日（14日）表示，新成立的「Build Canada Homes」（加拿大住宅建設局）初步行動之一，是要在聯邦土地上興建4,000戶工廠預製的模組化房屋

根據一名官員在記者會上的說法，新的機構將擁有總額130億加幣（94億美元）的資金可用於多項措施，包括為平價住宅建商提供財務支持。此外，新機構也將管理規模15億加幣的基金，用於保護可能遭重新開發的現有出租住宅。政府同時預留10億加幣用於「支持性與過渡性住宅」，以協助很有可能落入無家可歸的民眾。

卡尼表示：「我們正面臨住房危機」，「必須要全力投入才能擺脫這樣的情勢。」

加拿大的居住成本正不斷上升，在許多地區，租金與房價的漲幅遠超過民眾所得的增幅，導致住房負擔能力惡化。加拿大面臨房屋供給短缺，原因是數十年來建屋不足與移民潮。卡尼如今採用二次大戰後的策略，當年政府為返鄉退伍軍人及其家庭大量興建可負擔的「起步房」（又稱簡易宅）。卡尼在今年稍早競選期間，曾承諾加拿大住宅建設局最終將協助把每年營建的房屋數量提高一倍至約50萬戶。

根據加拿大房地產協會數據，儘管房價從2022年以來已有所回落，但加拿大7月基準房價為68.87萬加幣（近50萬美元），較五年前上漲21%，

為增加平價住宅的供給，加拿大住宅建設局將動用政府的土地組合，其中包括「加拿大公共土地銀行」名下的 88處適合住宅開發的聯邦地產。

加拿大政府在新聞稿中表示，「可負擔」的定義是「不超過稅前所得收入的30%」。

