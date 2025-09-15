韓股再創新高！外資大買 因南韓政府急轉彎 取消這一計畫

快訊

韓股今天再創歷史新高。美聯社
南韓政府已經放棄要針對股市投資人擴大徵收資本利得稅範圍的計畫，這是南韓總統李在明自6月上任以來首度在重大政策上出現轉向。受此消息激勵，南韓股市今天繼續創新高。

韓股Kospi指數15日盤中上漲0.73%，報3,420.23點，創下歷史新高。根據高盛的說法，韓股上周見到2013年來最強勁外資資金流入態勢，上周淨買進4兆韓元（7.2億美元）韓股，多數是科技股。

南韓政府政策轉向，是在李在明的核心選民群體抗議了幾個月後做出的決定，而他們之中許多人是散戶投資人。政府原先計劃的改革包括將資本利得稅的課稅門檻，從50億韓元（約360萬美元）降至10億韓元（約71.7萬美元），引發外界質疑李在明在競選時曾以「支持韓國股市」、「帶動韓股Kospi指數上5,000點」為政見的承諾。調降資本利得稅課稅門檻的計畫在8月更引發拋售潮，股市市值蒸發數十億。

南韓政府原先將這項稅改方案定位為增加財政收入，以抵銷美國加徵關稅所帶來經濟壓力。但在外界批評該舉措會削弱投資人信心、同時扼殺今年全球表現最佳股市之一後，官員最終決定撤回。

李在明預料將承諾提出其他措施來籌措財源，同時優先推動強化金融體系的政策。這次政策急轉彎，對李在明如何在財政需求與政治承諾間取得平衡是一項初期考驗，也凸顯出散戶投資人的影響力。

這也不是散戶投資人首度顛覆稅收政策。去年底，在遭遇散戶阻撓後，李在明所屬的共同民主黨同意時任總統尹錫悅取消對金融投資收入徵收資本利得稅的計畫。

