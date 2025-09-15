泰國黃金出口柬埔寨激增還推升泰銖 業界憂涉洗錢並促央行出手

泰國今年來對鄰國柬埔寨的黃金出口異常爆增，甚至因此推升泰銖，業者要求對此展開調查。

根據海關數據，泰國2025年前七個月對柬埔寨黃金出口增加19%，達713億泰銖（約22.5億美元），今年勢將超越去年已創下的最高紀錄1,060億泰銖。柬埔寨也因此可望並列瑞士和新加坡，成為泰國黃金主要買家。

泰國出售黃金通常會推升泰銖，因為美元收益會轉換為本地貨幣。泰銖和黃金的連動性也比其他亞洲新興貨幣更高。

泰國工業聯合會主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）接受彭博訪問時表示，他們發現自去年以來，對柬埔寨的黃金和珠寶出口大幅增加，與柬埔寨規模和需求並不相稱。

張學善說，「看起來很可疑」。他呼籲泰國央行、海關和商務部應調查這些交易。「背後可能涉及詐騙、賭場等灰色產業，不排除是利用黃金作為洗錢工具。」

他表示，另一個可能影響泰銖的因素，是泰國境內400萬名登記有案的移工匯款外流，若納入非法勞工，實際數字恐怕更高。這些移工透過合法或非正式管道，將資金匯回緬甸、柬埔寨，可能正在消耗國內泰銖流動性，加重匯率壓力。

成員包括泰國工業聯合會在內的「商工銀聯合常設委員會」，計劃本周和泰國央行總裁塞塔普會面時表達疑慮，包括泰銖升值對出口和觀光的衝擊，以及支持中小企業的措施。此外，這個組織也將提出對柬埔寨黃金進口激增以及移工匯款效應的疑慮。