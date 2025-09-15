雖然Fed降息已是板上釘釘 但為何一些交易員開始避險？就怕鷹式降息

聯準會（Fed）將在台灣時間周四凌晨2時公布最新利率決策，市場預期降息1碼已是「板上釘釘」，幾成定局。但投資人更關注的問題是，Fed官員是否會對市場押注接下來一連串降息、甚至一路降至明年的預期潑冷水。

專家認為，Fed決策官員們很可能只會以微弱多數、些許票數差距的方式通過降息1碼的決定。Fed主席鮑爾在開會時，預料面臨極大的內部分歧：一些官員基於勞動力市場疲軟，希望更大規模的降息；但一些官員可能會因為近期棘手的通膨數據而支持利率按兵不動。

就連誰會出席決策會議，都存在不確定性。美國總統川普提名白宮經濟顧問米倫出任Fed理事一案仍待參議院在15日晚上表決，這是他出席會議的必要步驟。同時，白宮已要求聯邦上訴法院允許其繼續執行備受爭議的解僱Fed理事庫克（Lisa Cook）的計畫，以阻止她出席會議。

投資人對Fed降息的預期已帶動美國公債殖利率降至數月來低點、美股創新高，並削弱美元匯率，市場甚至把降息延續至2026年納入考量。然而，這些押注的風險在於，鮑爾和及其他官員可能會釋出訊號，表明投資人的預期過於超前，因為通膨仍頑固地高於央行目標，且關稅對物價的影響仍在發酵。

但同時間，有跡象顯示美國勞動力市場正在降溫。這是一種輕度「停滯性通膨」的環境，對鮑爾和官員來說是個難題，因為雖然能靠降息支撐就業市場，但同時會刺激通膨

德意志銀行首席經濟學家盧澤提表示，本周的Fed決策會可能是1988年以來首次有三位理事表示異議的會議，也是自2019年9月以來首次出現「雙向」異議的會議。「雙向」意味著異議來自兩個不同的方向。

曾在Fed擔任工作人員、紐約梅隆投資公司現任首席經濟分析師萊因哈特表示，鮑爾因應分歧的方式很可能是小幅降息，然後鼓勵持異議的官員透過利率預測落點「點狀圖」來表達自己的看法。

曾任鮑爾高級顧問、現任北方信託資產管理公司全球宏觀經濟主管的博姆芬認為，鮑爾可能會保持謹慎，並反駁市場認為Fed將在10月下次會議上再次降息的觀點。

博姆芬說：「我認為他們10月再次降息的可能性並不那麼明確。通膨存在明顯上行風險。勞動力市場並未崩潰到需要大幅降息的地步。他預期下次降息會是在12月。

不過盧澤提認為鮑爾將發出今年三次降息1碼的訊號，分別在9月、10月和12月，主要是Fed希望避免勞動力市場嚴重疲軟。

根據彭博資訊報導，一些股票交易人士正在對可能出現的波動進行避險，部分原因是降息1碼的預期結果已經反映在股價中。選擇權交易員押注標普500指數周三將雙向波動約1%，這將是該指數近三周來的最大波動。

IUR Capital常務董事萊恩認為，「點狀圖」所反映的寬鬆程度將至關重要，如果點狀圖確認在年底和2026年第1季會再次降息，他預期股市不會有太大反應。

萊恩說：「但如果點陣圖對第1季的降息不夠明確，那麼就為更大的市場波動打開了大門。」

摩根大通的交易部門也對股市發出類似的威脅警告，稱這次會議「可能會變成一個『利多出盡』的事件，因為投資人會退場。」