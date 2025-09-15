彭博：新臺幣走升風險上揚 台灣壽險業料加碼海外資產避險

台灣壽險業紛紛準備調高目前接近歷史低點的匯率避險部位，以防範新台幣進一步波動，對海外資產造成重大匯損。

台灣壽險業者持有超過7,000億美元的外幣資產，也是海外債券的重要買盤來源。不過，根據彭博彙整各家公司公告的資料，截至6月底，外幣衍生性商品部位僅占資產的47.7%，接近歷史低點。

今年5月，新台幣單日曾創下自1988年以來最大升幅，讓壽險業者大受打擊。如今衍生性商品使用率相對偏低，也讓壽險公司有空間在市場預期新台幣可能再度走強時，加碼避險。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）利率與市場策略師簡恩（Chandresh Jain）說：「隨著聯準會預期9月開始降息，可能導致美元指數下滑，壽險公司可能會進一步增加避險部位，押注美元走弱。」

彭博指出，避險部位增加，也讓壽險公司能放心擴大海外資產布局。富邦人壽計劃增持美國公債，以支應美元保單，並採取更具彈性的避險策略；國泰人壽則打算加碼海外債券配置，並延長換匯交易的天期。

不過，避險成本依然高昂。當市場押注新台幣升值、避險需求增強時，無本金交割遠期（NDF）的溢價就會上升。彭博彙整數據顯示，今年5月新台幣急升時，壽險公司透過NDF避險的成本一度接近14%。

簡恩說：「等到壽險業者想要避險時，成本已貴到令人卻步。」儘管上周避險成本已降到約3.5%，但仍幾乎抵銷了美國10年期公債殖利率的大部分利潤。

市場普遍預期聯準會本周將重啟降息，對美元形成壓力，摩根大通預測新台幣年底前將升值近7%。外界也將關注台灣央行9月18日的利率決策，外資重返台股，更增添新台幣走升風險，並推升避險需求。