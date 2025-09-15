澳盛銀行涉廣泛不當行為 遭重罰48億元創紀錄
金融監管機構今天表示，澳洲4大銀行之一的澳盛銀行（ANZ）因「廣泛不當行為」，同意繳交2億4000萬澳元（約新台幣48億元）的創紀錄罰款。
法新社報導，澳盛銀行因在管理與澳洲政府價值140億美元的債券交易時，「行為不合情理」而被處以罰款。
澳洲證券暨投資委員會（ASIC）表示，澳盛銀行還被指控「未回應數百份客戶的財務困難通知」、對儲蓄利率做出虛假或誤導性陳述，以及未退還向已故客戶收取的費用。
澳洲證券暨投資委員會主席龍戈（Joe Longo）說：「澳盛銀行一再背叛澳洲民眾的信任。」
他說：「銀行必須獲得客戶和政府的信任。這份信任對銀行體系至關重要，但這次結果顯示他們對這份信任的漠視，令人無法接受。」
龍戈表示，這筆罰款是金融監管機構對單一實體開出歷來最高的罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言