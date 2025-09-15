澳盛銀行涉廣泛不當行為 遭重罰48億元創紀錄

金融監管機構今天表示，澳洲4大銀行之一的澳盛銀行（ANZ）因「廣泛不當行為」，同意繳交2億4000萬澳元（約新台幣48億元）的創紀錄罰款。

法新社報導，澳盛銀行因在管理與澳洲政府價值140億美元的債券交易時，「行為不合情理」而被處以罰款。

澳洲證券暨投資委員會（ASIC）表示，澳盛銀行還被指控「未回應數百份客戶的財務困難通知」、對儲蓄利率做出虛假或誤導性陳述，以及未退還向已故客戶收取的費用。

澳洲證券暨投資委員會主席龍戈（Joe Longo）說：「澳盛銀行一再背叛澳洲民眾的信任。」

他說：「銀行必須獲得客戶和政府的信任。這份信任對銀行體系至關重要，但這次結果顯示他們對這份信任的漠視，令人無法接受。」

龍戈表示，這筆罰款是金融監管機構對單一實體開出歷來最高的罰款。