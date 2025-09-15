本周開盤前 五件國際事不可不知

那斯達克綜合指數和費城半導體指數本周雙雙收在歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）本周降息將進一步推升行情。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

那斯達克費半齊創新高 市場押注 Fed 降息但經濟隱憂浮現

那斯達克上周五上漲0.4%，今年第25度刷新歷史新高，費半小漲0.1%也再創歷史新高，且首度攻上6,000點大關。而標普500指數小跌，道瓊工業指數則在前一個交易日首度突破46,000點大關後，回落274點。

一周下來，那斯達克和標普500指數上漲逾1%，費半和台積電ADR則分別大漲4.2%和6.5%。市場普遍預期，Fed下周開會將降息1碼（0.25個百分點）；而人工智慧（AI）持續發燒，也推動美股走高。「科技七雄」市值首度收在20兆美元以上。

嘉信理財（Charles Schwab）首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）說：「市場現在定價反映的是利率適度下滑支撐經濟、企業獲利表現良好的低波動環境。但風險在於，情況不一定會照這樣發展。」

投資人為了尋求對通膨避險湧向黃金市場，推動金價本周上漲1.6%，漲至歷史新高，直逼每英兩3,650美元。

全球央行決策 關鍵48小時

全球金融市場17日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及印尼等國央行將陸續公布利率決策，聯準會（Fed）幾乎篤定會降息1碼，但未必代表美國就此踏上平順的降息之路。主席鮑爾預料將維持中立語調；日本銀行也將在本周作出決策，影響到全球交易最活躍的十大貨幣中一半的政策走向。

美中在馬德里啟動新一輪貿易談判

美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾率領的美方代表團，以及中國國務院副總理何立峰率領的中方代表團於周日下午抵達馬德里。美方官員表示，會談在此後不久即正式開始。

此次磋商將涵蓋貿易、經濟與國家安全等議題，也包括字節跳動旗下TikTok，本周是TikTok達成協議以確保在美業務繼續營運的最後期限。官員們預計還將為美中元首最快下月在南韓舉行峰會鋪路。英國金融時報（FT）報導，大陸已正式邀請美國總統川普前往北京，與中國大陸國家主席習近平舉行「川習會」。

同時，大陸商務部周六發布新聞稿表示，已對部分美國製類比IC晶片展開反傾銷調查，這類產品包括德州儀器（Texas Instruments）和亞德諾（Analog Devices）銷售的晶片。同時，商務部也在另一份新聞稿中指出，已對美方針對中國晶片產業的措施啟動反歧視調查。

繼電動車、火箭與機器人之後 馬斯克的下一個目標轉向行動網路

馬斯克顛覆電動車、火箭、機器人產業後，最新目標是行動網路。他旗下的SpaceX上周以170億美元向EchoStar收購無線頻譜執照，長期以來被Verizon 、AT&T及T-Mobile主宰的行動通訊市場，現在可能正面臨「馬斯克式」的巨大變化。

分析師認為，星鏈進入該領域，或將對美國主要通訊業者構成壓力，必須對鄉村地區的用戶提供更佳服務，無論是透過與星鏈合作、或與星鏈的競爭對手結盟。儘管包含蘋果及T-Mobile在內的公司，均在偏遠地區推出以衛星傳送文字訊息的功能，但多是為了因應緊急狀況；而星鏈則承諾在數年內，讓用戶在世界盡頭都能觀看串流影片。

解密國際／ AI 熱火何時止息？

可以肯定的是，人工智慧（AI）投資熱終必退燒，現今問題已不在於是否會退，而是在於何時會退？

高盛示警，該來的終會來到，華爾街必須做好準備：當科技巨人的AI支出不再以當前驚人速度成長時，AI行情勢必降溫。

高盛分析師認為，第3季和第4季的財報將是「檢驗超大規模資料中心業者資本支出能否持續的重要考驗」，同時也將左右AI基礎設施類股的價位。

言猶在耳，OpenAI奧特曼和輝達執行長黃仁勳正動身前往英國，出雙入對如同的宣教士一般，向各國傳揚主權AI的重要性。歐洲到亞洲各國政府也普遍聽信黃仁勳的主張，紛紛發展本國AI基礎設施、避免敏感資料掌握在微軟和亞馬遜等美國科技大咖手裡。

因此，就算四大科技巨人放慢AI支出腳步，還有主權AI接續這股熱火，繼續發光發熱。