川普本周訪英將簽科技協議 OpenAI、輝達等將參與投資計畫

美國總統川普本周將訪問英國，預料將與英國簽署規模數十億美元、「開創性的科技協議」，人工智慧（AI）巨頭OpenAI料將宣布為「星際之門」（Stargate）資料中心計畫成立英國部門，由輝達（NVIDIA）提供支持。英國也已宣布美國金融業者承諾投資近17億美元。

川普預定16日飛往英國、展開為期三天的第二次國是訪問，屆時美國企業領袖代表團將隨行，成員包括輝達執行長黃仁勳與OpenAI執行長奧特曼。

OpenAI可能為其規模5,000億美元的「星際之門」資料中心計畫，成立英國部門。英國金融時報（FT）引述知情人士報導，「星際之門」的英國部門可能設在英格蘭諾森伯蘭郡的布萊斯，英國資料中心業者Nscale也將參與這項計畫，整體投資規模上看數十億美元。

知情人士說，「將由英國提供能源、輝達提供晶片、OpenAI提供智慧財產權」，如此一來，「英國將取得主權AI」。今年掛牌的美國雲端運算供應商CoreWeave，預料也將宣布英國投資計畫。

此外，執行長芬克將與川普同行訪英之際的貝萊德（BlackRock）也公布，計劃對英國資料中心領域投資多達5億英鎊（6.78億美元）。貝萊德聲明說，已購入倫敦西部的場址，將與資料中心營運商Gravity Edge攜手成立合資企業「Digital Gravity Partners」，尋求收購產能利用率偏低的既有資料中心。

隨著各國政府力圖降低對其他國家AI科技的依賴，官員已將建立主權AI視為當務之急，也就是在本國建立驅動先進AI系統運作的資料處理基礎設施。在川普訪英前夕，英國政府也宣布，美國主要金融業者將對英國投資逾12.5億英鎊（近17億美元），其中，美國銀行（BofA）將插旗北愛爾蘭首府貝爾法斯特，可望創造多達1,000個就業機會。

花旗集團（Citigroup）正對英國各分行投資11億英鎊（15億美元），同時承諾擴大北愛布局。貝萊德也已啟用愛丁堡辦公室，英國員工數將幾乎倍增，並預計明年投資英國市場70億英鎊（近95億美元）；標普全球市場財智公司正對曼徹斯特辦公室投資400多萬英鎊（約542萬美元），創造200個正職工作。