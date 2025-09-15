SpaceX收購無線頻譜執照 行動網路面臨「馬斯克式」銳變

馬斯克在顛覆電動車、火箭、機器人產業後，正放眼最新目標：以低軌衛星提供行動網路服務。他旗下的SpaceX上周以170億美元向EchoStar收購無線頻譜執照，長期來被Verizon、AT&T及T-Mobile主宰的行動通訊市場，現在將正面臨「馬斯克式」的巨大變化。

星鏈去年以T-Mobile的頻譜測試文字訊息服務，今年推出月費10美元的「T-衛星」服務，如今取得頻譜執照後，將不再只有純文字。星鏈網站表示，今年將提供行動數據服務，不久後也將開辦語音通話服務。

星鏈表示，即將推出的手機服務，將會在「大部分環境」提供「完整的5G行動通訊網路，體驗堪比目前的地面LTE服務」。馬斯克也不排除考慮未來與行動通訊業者直接競爭。他11日在播客節目被問到未來會否買下Verizon這類企業時，表示「不是不可能」。

許多業界專家則抱持謹慎看法，認為星鏈頻譜有限，短期內不太可能在擁擠的都會區，與Verizon及AT&T競爭，也許仍會是傳統行動網路的附加方案。

無線通訊分析師里薩維說，對身處傳統網路覆蓋範圍之外的鄉村用戶來說，衛星服務是更佳選擇，星鏈已在偏遠地區累積了穩固的用戶，或許也能可能這些地區找到其手機服務的客群。

儘管蘋果和T-Mobile等公司都已推出能在在偏遠地區以衛星傳送文字訊息的功能，但大多是要因應緊急狀況。星鏈則承諾在數年內，讓用戶在世界盡頭都能觀看串流影片。

天文學家麥克道爾指出，星鏈在低軌道布有逾8,000顆衛星，成迄今最大環繞地球衛星系統，用戶也穩定增加，摩根士丹利（大摩）估算，星鏈訂戶估已850萬戶，遠多於去年。