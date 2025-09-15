快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

滾石告Google影響點閱率

經濟日報

美國知名雜誌「滾石」、「好萊塢記者」出版商Penske媒體公司12日狀告Google，指控其搜尋頁面的人工智慧摘要（AI Overview）未經授權使用該公司旗下刊物的報導內容，導致網站流量與收益銳減，成為美國第一家對Google AI生成摘要提告的大型新聞機構。

Penske於12日在哥倫比亞特區聯邦地方法院提告，請求法院對Google的行為頒布永久強制令，禁止Google再次違法使用內容，並請求金額未具體的損害賠償。該法院去年曾裁定Google在網路搜尋市場具有非法壟斷地位。

Penske媒體公司由潘斯克家族經營，旗下內容每月吸引1.2億名訪客，指控約20%連結到旗下網站的搜尋內容，現在都呈現在Google的AI摘要內，預料比率會再上升，而且受到來自Google搜尋流量下滑的影響，旗下網站透過導購連結獲得的收入，自2024年底來已減少逾33%。

Penske指控，Google的AI功能是建立在未付費取得便逕行提供的資訊上，該公司正面臨兩難：若封鎖Google、不讓Google將其網站呈現在搜尋結果內，將摧毀營運，若不封鎖Google，又會並非己願地助長AI摘要。

