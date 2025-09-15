關稅效應…美牛肉價格還會漲 將重演拜登執政時期雞蛋飆漲現象

美國牛肉近來已因供不應求而處於歷史高點，隨著關稅加劇短缺憂慮，牛肉價格未來幾個月可能繼續上漲，再創新高。

雞蛋是美國去年冬季食品通膨的代表，今年有可能輪到漢堡肉。國際肉品貿易商Parker-Migliorini國際公司（PMI Foods）表示，美國牛肉價格將延續目前漲勢，並在未來幾個月創下紀錄新高，對巴西的進口限制也將讓國內供應更吃緊。

PMI Foods總裁帕克（Darin Parker）表示，牛肉「市場可能出現短缺」，「牛肉價格可能變成像是拜登政府的雞蛋問題，因價格飆漲必將到來。」

去年冬季爆發的禽流感導致成本高漲，使雞蛋成為美國前總統拜登執政末期生鮮價格高昂的象徵。蛋價激增和生鮮商店的空蕩蕩貨架引起廣大關注，包括不斷以此攻擊拜登經濟政績的現任總統川普。

如今換成牛肉占據舞台焦點。美國勞工統計局最新數據顯示，在未經季節調整基礎下，美國牛肉價格已連八個月上漲，且8月創下近四年來最大單月漲幅。

漲價主因是這個全球最大牛肉生產國的牛隻供應緊俏。Tyson Foods和JBS NV等美國肉品加工商每周處理的牛隻數量，本季比去年同期下滑近9%，達到2016年來僅見水準。這反映了美國牛群數量降至數十年來最低，以及近期因衛生疑慮而對從墨西哥採購牲畜下達禁令。

今年牛肉進口量大增，降低了對美國消費者的衝擊，截至7月止，美國今年從全球最大牛肉出口國巴西的採購量將近翻倍，但川普8月對巴西商品加徵40%關稅後，美國過去幾周已幾乎停止從巴西進口。帕克說，未來幾個月巴西關稅上路前累積的庫存減少後，美國牛肉價格壓力預料會加劇。