陸俄擬建立清算機構

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險

觀察者網引述俄羅斯《消息報》報導，西盧安諾夫近日表示，在美國與西方對俄制裁的背景下，需要擁有自己獨立的支付基礎設施這一點尤為重要。他說，歐美濫用制裁，令俄羅斯及其他合作夥伴難以進入西方金融管道。

西盧安諾夫指出，建立「獨立支付基礎設施」，旨在應對西方制裁，取代西方清算體系，包括歐洲清算銀行（Euroclear）和明訊銀行（Clearstream）。

他續指，希望這家機構或許以此為基礎，能夠為他們國家的投資者創造機會，使他們能夠在任何國家自由買賣證券。換言之，該機構未來可以履行某種獨立的託管職能，意味著新的清算機構將使俄羅斯人能夠投資外國資產，並讓外國投資者為俄羅斯項目提供融資。

據歐盟說法，目前有2,100億歐元的俄羅斯資產被凍結，其中大部分（約1,830億歐元）由總部位於比利時的歐洲清算銀行託管，這些資產的所有權屬於俄羅斯央行。

西盧安諾夫7月在巴西舉辦的金磚峰會上表示，俄中貿易目前幾乎所有交易都以盧布和人民幣結算，並稱俄羅斯已準備好提供有關降低制裁風險的金融機制方案。

值得注意的是，俄羅斯一段時間以來對於中俄建立清算機構積極倡議，但中方則並未有公開正面回應。

