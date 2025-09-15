下月APEC峰會 台美關稅談判、租稅協定尋求突破

亞太經濟合作會議（APEC）兩場重要會議將於10月底登場，包含10月21日、22日舉行的APEC財政部長會議（FMM），及10月30日至11月1日的經濟領袖會議（AELM）。

今年APEC主辦經濟體為南韓，經濟領袖會議（又稱領袖峰會）將於10月底至11月初於南韓慶州登場，美國總統川普、中國國家主席習近平是否會在場邊會談，受到全球高度關注。此外站在台灣角度，除了美中互動外，台美關稅談判、租稅協定進展能否在場邊尋求突破，是台灣產業界最關注的兩大議題。

外界關注，正值美國課徵對等關稅、232條款調查期間，以及洽談許久的台美租稅協定能否再往前邁步，都將是此行關注焦點。

此外台灣今年將由誰出任領袖代表，據了解，目前尚未正式定案，高層考量重點在於，領袖代表必須熟悉國家經貿政策，並了解APEC運作及當前經貿重要議題。台灣近年在前總統蔡英文時代，曾六度由台積電創辦人張忠謀擔任代表；賴總統在2024年則由前行政院副院長林信義擔任代表。

此外APEC財長會議則於10月21日、22日在南韓仁川舉行。台灣過往多由財政部長親自率團出席，增加國際能見度，也表達台灣在財政健全、綠色金融、數位稽徵技術等方面投入及努力，同時也是向友好國家發聲的絕佳時機。

近年台美正洽談租稅協定，財長莊翠雲先前率團參與APEC財長會議時，也積極在場邊與美方官員對話，爭取讓租稅協定腳步加快。