快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

聽新聞
0:00 / 0:00

下月APEC峰會 台美關稅談判、租稅協定尋求突破

經濟日報／ 記者邱琮皓翁至威／台北報導
亞太經濟合作會議（APEC）兩場重要會議將於10月底登場，包含10月21日、22日舉行的APEC財政部長會議（FMM），及10月30日至11月1日的經濟領袖會議（AELM）。（路透）
亞太經濟合作會議（APEC）兩場重要會議將於10月底登場，包含10月21日、22日舉行的APEC財政部長會議（FMM），及10月30日至11月1日的經濟領袖會議（AELM）。（路透）

亞太經濟合作會議（APEC）兩場重要會議將於10月底登場，包含10月21日、22日舉行的APEC財政部長會議（FMM），及10月30日至11月1日的經濟領袖會議（AELM）。

今年APEC主辦經濟體為南韓，經濟領袖會議（又稱領袖峰會）將於10月底至11月初於南韓慶州登場，美國總統川普、中國國家主席習近平是否會在場邊會談，受到全球高度關注。此外站在台灣角度，除了美中互動外，台美關稅談判、租稅協定進展能否在場邊尋求突破，是台灣產業界最關注的兩大議題。

外界關注，正值美國課徵對等關稅、232條款調查期間，以及洽談許久的台美租稅協定能否再往前邁步，都將是此行關注焦點。

此外台灣今年將由誰出任領袖代表，據了解，目前尚未正式定案，高層考量重點在於，領袖代表必須熟悉國家經貿政策，並了解APEC運作及當前經貿重要議題。台灣近年在前總統蔡英文時代，曾六度由台積電創辦人張忠謀擔任代表；賴總統在2024年則由前行政院副院長林信義擔任代表。

此外APEC財長會議則於10月21日、22日在南韓仁川舉行。台灣過往多由財政部長親自率團出席，增加國際能見度，也表達台灣在財政健全、綠色金融、數位稽徵技術等方面投入及努力，同時也是向友好國家發聲的絕佳時機。

近年台美正洽談租稅協定，財長莊翠雲先前率團參與APEC財長會議時，也積極在場邊與美方官員對話，爭取讓租稅協定腳步加快。

APEC 南韓 美國

延伸閱讀

南韓外長將訪北京與王毅會晤 料討論習近平出席APEC事宜

政院盼再修財劃法 藍：盼綠別阻擋修法

金融時報：北京邀川普訪中 關稅與芬太尼成川習會障礙

財劃法爭議 卓揆認為水平分配計算公式錯誤…促修法解決

相關新聞

美英日等央行關鍵48小時 全球金融市場緊盯

全球金融市場十七日起將迎接「央行決策關鍵四十八小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及日本等國央行將陸續公布利率決策，重...

川普本周訪英將簽科技協議 OpenAI、輝達等將參與投資計畫

美國總統川普本周將訪問英國，預料將與英國簽署規模數十億美元、「開創性的科技協議」，人工智慧（AI）巨頭OpenAI料將宣...

全球央行決策 關鍵48小時…經濟學家預期鮑爾維持中立語調

全球金融市場17日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及印尼等國央行將陸續公布利率決策，重中...

大摩、德銀：Fed年底前降3碼

摩根士丹利（大摩）與德意志銀行經濟學者團隊已調高對聯準會（Fed）今年底前的降息次數預測，兩家機構都預測今年底前將降息3...

Fed本周預料將會降息 彭博：台陸韓未來數月跟進降息

美國聯準會（Fed）本周預料將會降息，彭博資訊策略師認為，台灣、中國大陸、南韓等東北亞央行可能會在未來幾個月跟進調降利率...

下月APEC峰會 台美關稅談判、租稅協定尋求突破

亞太經濟合作會議（APEC）兩場重要會議將於10月底登場，包含10月21日、22日舉行的APEC財政部長會議（FMM），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。