Fed本周預料將會降息 彭博：台陸韓未來數月跟進降息

美國聯準會（Fed）本周預料將會降息，彭博資訊策略師認為，台灣、中國大陸、南韓等東北亞央行可能會在未來幾個月跟進調降利率。彭博策略師認為，Fed本周若降息，可能會促使海外央行相繼動手，特別是大陸和新興亞洲，其中，台灣央行未來幾個月或許也會降息。

Fed本周將發布FOMC經濟預測與利率決議，市場共識將啟動降息，而台灣中央銀行理監事會同日登場，目前市場預估將維持政策利率在2%不變，利率朝連六凍邁進，銀行高層預估，後續需關注第4季對等關稅對實體經濟造成較重大影響時，央行對中小企業是否推出相應措施，預估央行第4季才有較大調整的可能性。

銀行業高層預估，此次央行理監事會焦點預料集中在「第七波選擇性信用管制」是否有機會鬆綁。至於央行此次若維持利率連凍是否會有壓力？銀行高層認為「應該不會」，因為台灣基準利率本來就很低，只有2%，應不至於出現如上半年台美利差所導致避險需求增加，或台幣資金出現大量移轉情形。

銀行高層表示，台灣央行此次利率應會維持不動，主因是如今市場資金充裕，無調降存款準備率必要，且市場公司債、金融債利率已下降20至30bp，市場資金調度壓力解除。反而應關注央行啟動第七波選擇性信用管制至今剛好滿一年，是否對房市管控有所調整。

銀行高層分析，原先市場預期若是8月消費者物價指數（CPI）增幅能夠縮小，則聯準會可能有降息2碼的機會，但目前看來機率降低，因為美國近日最新數據顯示，8月整體CPI比7月上升0.4%，高於預估的0.3%，創七個月來最大漲幅，如今就要看點陣圖有何調整跟轉變。若Fed在9月降息2碼，則10月預估不動，12月再降1碼，若調整幅度大，不排除2026年上半年連續降息。