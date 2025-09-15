快訊

大摩、德銀：Fed年底前降3碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

摩根士丹利（大摩）與德意志銀行經濟學者團隊已調高對聯準會（Fed）今年底前的降息次數預測，兩家機構都預測今年底前將降息3碼，意指今年剩下的9、10、12月會議將每次都降息1碼，大摩更預測Fed明年元月會再降1碼，原因為通膨正在減緩，且勞動市場成長減弱。

大摩經濟學者團隊在報告中指出，「通膨走軟，加上勞動市場轉弱，給予Fed降息空間，使利率更快趨向中性水準」。大摩並表示，基於就業情勢弱化，Fed目標是「更果決地」讓利率達到中性水準。

大摩也說，在明年元月之後，Fed將暫停降息，以評估通膨受到的衝擊，「一旦雜音消除，我們預測明年4月及7月將進一步降息，因為勞動市場將持續惡化」。

大摩之前預測Fed將每季降息1碼，到2026年12月止共降息6碼，使利率降到3%以下（2.75%-3%區間），現在大摩雖然預測Fed將加速降息，但維持利率終點不變。

德銀原先預測9月及12月各降1碼，今年底前共降2碼，現在已將今年底前的降息幅度預估擴大為3碼；德銀仍預測明年全年Fed都將不會降息，但「風險則是偏向於還會再降」。

目前金融市場普遍預期Fed本周將降息1碼，10月將暫停降息，12月再降1碼，明年首次降息時間點將在4月。不過，一些交易商押注Fed將在今年10月與12月會議再各降息1碼。一些經濟學者反對9月一次降息2碼，因為失業仍相對偏低，且目前利率已比去年9月的水準下降1個百分點。

相關新聞

美英日等央行關鍵48小時 全球金融市場緊盯

全球金融市場十七日起將迎接「央行決策關鍵四十八小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及日本等國央行將陸續公布利率決策，重...

川普本周訪英將簽科技協議 OpenAI、輝達等將參與投資計畫

美國總統川普本周將訪問英國，預料將與英國簽署規模數十億美元、「開創性的科技協議」，人工智慧（AI）巨頭OpenAI料將宣...

全球央行決策 關鍵48小時…經濟學家預期鮑爾維持中立語調

全球金融市場17日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及印尼等國央行將陸續公布利率決策，重中...

Fed本周預料將會降息 彭博：台陸韓未來數月跟進降息

美國聯準會（Fed）本周預料將會降息，彭博資訊策略師認為，台灣、中國大陸、南韓等東北亞央行可能會在未來幾個月跟進調降利率...

下月APEC峰會 台美關稅談判、租稅協定尋求突破

亞太經濟合作會議（APEC）兩場重要會議將於10月底登場，包含10月21日、22日舉行的APEC財政部長會議（FMM），...

