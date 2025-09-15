全球央行決策 關鍵48小時…經濟學家預期鮑爾維持中立語調

全球金融市場17日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及印尼等國央行將陸續公布利率決策，重中之重為聯準會（Fed）幾乎篤定會降息1碼，主席鮑爾預料將維持中立語調，關鍵是反映官員利率落點預測的利率點狀圖所透露的決策前景。

占全球國內生產毛額（GDP）40%的經濟體，都將在本周公布貨幣決策，包括七大工業國集團（G7）裡的四國。加拿大央行於台灣時間17日晚間9時45分發布決策，預料將降息1碼至2.5%。

最受矚目者當屬Fed在台灣時間18日凌晨2時出爐的決策，預料將降息1碼，基準利率區間降至4%-4.25%，但將出現至少一票的異議票，包含希望降息2碼的官員、以及希望按兵不動的官員，凸顯Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）內部歧見之深。

經濟學家預期，Fed決策聲明將強調更加關注勞動市場，這次決策的其他關注重點還有鮑爾的記者會談話、及最新發布的利率點狀圖。

彭博經濟學家預期，鮑爾將維持中立語調，並且持續捍衛決策獨立性，利率點狀圖則將暗示今年底前降息2碼，與6月版本相同，暗示接下來只會再降1碼，至少會有七位官員暗示支持今年只降息1碼，作為對這次降息1碼的沉默抗議。

至於明年，FOMC利率點狀圖可能暗示再降息2碼，比6月版本多1碼。

除了Fed外，台灣時間18日還有五國央行決策出爐，台灣、英國、巴西、南非預料都將按兵不動，持續對關稅引發的通膨與經濟減弱效應保持警戒，但英國央行可能大幅縮小量化緊縮（QT）步調，減少出售手上的債券，以因應最近市場波動；挪威央行則預估將降息1碼至4%。

日本銀行（央行）決策預定台灣時間19日上午發布，預期將維持基準利率在0.5%，以觀望最近政局動盪的影響，至少等到10月4日的自民黨黨魁選舉出爐後再決定。基於日本成長穩固、通膨依然火熱，市場將緊盯總裁植田和男釋出的升息線索。

彭博經濟學家預期日銀將在10月30日升息1碼，但若新上任的首相偏好寬鬆的貨幣政策，升息時點可能會再延後。