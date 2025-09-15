AI摘要吃掉點閱率…滾石出版商 告谷歌非法壟斷

華爾街日報報導，美國知名雜誌「滾石」、「好萊塢報導」的出版商潘世奇媒體公司（Penske Media）十二日對谷歌（Google）提出反壟斷訴訟，指控其搜尋頁面頂端的人工智慧摘要未經授權即使用潘世奇公司旗下刊物的報導內容，導致那些刊物網站流量與收益大幅下滑。這是美國大型新聞媒體首次對谷歌ＡＩ摘要提告。

潘世奇媒體十二日晚間在華盛頓特區聯邦地方法院提告，該法院去年曾裁定谷歌在網路搜尋市場具有非法壟斷地位。潘世奇媒體指出，約二成包含自家網站連結的搜尋結果同時附帶ＡＩ摘要，而且比率持續上升；而其網站透過導購連結獲得的收益，自二○二四年底以來，已下跌三分之一。

谷歌發言人卡斯塔涅達回應表示，ＡＩ摘要能將流量導向更多元的網站，「每天仍為全網帶來數十億次點擊」，並強調ＡＩ摘要附帶的點擊「品質更高」，用戶停留時間更長。他批評這起訴訟「毫無根據」。

潘世奇媒體反駁，谷歌未向出版商支付任何補償，卻強迫其內容成為ＡＩ訓練與生成素材，讓出版商進退兩難，若阻止谷歌抓取內容等於自斷生路，若任其使用則進一步壓縮自身流量與營收。

訴訟文件要求法院對谷歌頒布永久禁令，並索取未公開金額的賠償。參與訴訟的有「告示牌」、「綜藝」等潘世奇媒體旗下共十三家刊物。

有多家媒體對企業的ＡＩ應用提告，包括紐約時報控告OpenAI與微軟，華爾街日報與紐約郵報控告Perplexity。部分科技公司則選擇與新聞機構簽訂授權協議，例如華爾街日報母公司新聞集團與OpenAI、亞馬遜與紐約時報，但谷歌迄今未與任何媒體達成協議。