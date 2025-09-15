快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

聽新聞
0:00 / 0:00

AI摘要吃掉點閱率…滾石出版商 告谷歌非法壟斷

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華爾街日報報導，美國知名雜誌「滾石」、「好萊塢報導」的出版商潘世奇媒體公司（Penske Media）十二日對谷歌（Google）提出反壟斷訴訟，指控其搜尋頁面頂端的人工智慧摘要未經授權即使用潘世奇公司旗下刊物的報導內容，導致那些刊物網站流量與收益大幅下滑。這是美國大型新聞媒體首次對谷歌ＡＩ摘要提告。

潘世奇媒體十二日晚間在華盛頓特區聯邦地方法院提告，該法院去年曾裁定谷歌在網路搜尋市場具有非法壟斷地位。潘世奇媒體指出，約二成包含自家網站連結的搜尋結果同時附帶ＡＩ摘要，而且比率持續上升；而其網站透過導購連結獲得的收益，自二○二四年底以來，已下跌三分之一。

谷歌發言人卡斯塔涅達回應表示，ＡＩ摘要能將流量導向更多元的網站，「每天仍為全網帶來數十億次點擊」，並強調ＡＩ摘要附帶的點擊「品質更高」，用戶停留時間更長。他批評這起訴訟「毫無根據」。

潘世奇媒體反駁，谷歌未向出版商支付任何補償，卻強迫其內容成為ＡＩ訓練與生成素材，讓出版商進退兩難，若阻止谷歌抓取內容等於自斷生路，若任其使用則進一步壓縮自身流量與營收。

訴訟文件要求法院對谷歌頒布永久禁令，並索取未公開金額的賠償。參與訴訟的有「告示牌」、「綜藝」等潘世奇媒體旗下共十三家刊物。

有多家媒體對企業的ＡＩ應用提告，包括紐約時報控告OpenAI與微軟，華爾街日報與紐約郵報控告Perplexity。部分科技公司則選擇與新聞機構簽訂授權協議，例如華爾街日報母公司新聞集團與OpenAI、亞馬遜與紐約時報，但谷歌迄今未與任何媒體達成協議。

AI 谷歌 出版業

延伸閱讀

美中AI競爭升溫…騰訊傳挖角OpenAI研究員 否認1億薪資

阻止青少年不當使用想不開 OpenAI要訓練ChatGPT偵測報警時機

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

全球長債拋售潮 那斯達克電子盤、台指期夜盤勁揚

相關新聞

美英日等央行關鍵48小時 全球金融市場緊盯

全球金融市場十七日起將迎接「央行決策關鍵四十八小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及日本等國央行將陸續公布利率決策，重...

川普本周訪英將簽科技協議 OpenAI、輝達等將參與投資計畫

美國總統川普本周將訪問英國，預料將與英國簽署規模數十億美元、「開創性的科技協議」，人工智慧（AI）巨頭OpenAI料將宣...

SpaceX收購無線頻譜執照 行動網路面臨「馬斯克式」銳變

馬斯克在顛覆電動車、火箭、機器人產業後，正放眼最新目標：以低軌衛星提供行動網路服務。他旗下的SpaceX上周以170億美...

關稅效應…美牛肉價格還會漲 將重演拜登執政時期雞蛋飆漲現象

美國牛肉近來已因供不應求而處於歷史高點，隨著關稅加劇短缺憂慮，牛肉價格未來幾個月可能繼續上漲，再創新高。

滾石告Google影響點閱率

美國知名雜誌「滾石」、「好萊塢記者」出版商Penske媒體公司12日狀告Google，指控其搜尋頁面的人工智慧摘要（AI...

陸俄擬建立清算機構

俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。