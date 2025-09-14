繼電動車、火箭與機器人後 馬斯克的下一個目標轉向行動網路

馬斯克顛覆電動車、火箭、機器人產業後，最新目標是行動網路。他旗下的SpaceX上周以170億美元向EchoStar收購無線頻譜執照，長期以來被Verizon 、AT&T及T-Mobile主宰的行動通訊市場，現在可能正面臨「馬斯克式」的巨大變化。

分析師認為，星鏈進入該領域，或將對美國主要通訊業者構成壓力，必須對鄉村地區的用戶提供更佳服務，無論是透過與星鏈合作、或與星鏈的競爭對手結盟。儘管包含蘋果及T-Mobile在內的公司，均在偏遠地區推出以衛星傳送文字訊息的功能，但多是為了因應緊急狀況；而星鏈則承諾在數年內，讓用戶在世界盡頭都能觀看串流影片。

星鏈表示，即將推出的手機服務，將會在「大部分環境」提供「完整的5G行動通訊網路，體驗堪比目前的地面LTE服務」。許多業界專家對此看法則較為謹慎，表示星鏈頻譜有限，短期內不大可能在擁擠的都會區，與Verizon及AT&T競爭，也許仍會是傳統行動網路的附加方案。

馬斯克則不排除考慮未來與通訊公司直接競爭。他11日在播客節目「All-In」中，被問到有天是否會買下像Verizon這樣的公司時，表示此事「不是沒有可能」。

星鏈去年使用T-Mobile網路，測試文字訊息服務，如今購入頻譜後，能從只有文字升級至行動網路，預計今年開始提供，不久後用戶可以語音通話。

無線分析師利薩維（Peter Rysavy）說，雖然在城市裡，衛星服務一般劣於地面行動服務，但對於身處傳統網路覆蓋範圍之外的鄉村用戶來說，卻是更佳選擇。他說，星鏈已在鄉村地區，打造衛星網路的堅實用戶，且更可能在該區域，為其手機服務找到客群。

根據天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell），星鏈軌道上有超過8,000顆衛星，使其成為迄今為止最大的環繞地球衛星系統。且其用戶也穩定增加，據摩根史坦利（Morgan Stanley），星鏈訂戶估已較2024年的470萬，增長至850萬。