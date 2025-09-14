快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
馬斯克顛覆電動車、火箭、機器人產業後，最新目標是行動網路特斯拉執行長馬斯克。美聯社資料照
馬斯克顛覆電動車、火箭、機器人產業後，最新目標是行動網路。他旗下的SpaceX上周以170億美元向EchoStar收購無線頻譜執照，長期以來被Verizon 、AT&T及T-Mobile主宰的行動通訊市場，現在可能正面臨「馬斯克式」的巨大變化。

分析師認為，星鏈進入該領域，或將對美國主要通訊業者構成壓力，必須對鄉村地區的用戶提供更佳服務，無論是透過與星鏈合作、或與星鏈的競爭對手結盟。儘管包含蘋果及T-Mobile在內的公司，均在偏遠地區推出以衛星傳送文字訊息的功能，但多是為了因應緊急狀況；而星鏈則承諾在數年內，讓用戶在世界盡頭都能觀看串流影片。

星鏈表示，即將推出的手機服務，將會在「大部分環境」提供「完整的5G行動通訊網路，體驗堪比目前的地面LTE服務」。許多業界專家對此看法則較為謹慎，表示星鏈頻譜有限，短期內不大可能在擁擠的都會區，與Verizon及AT&T競爭，也許仍會是傳統行動網路的附加方案。

馬斯克則不排除考慮未來與通訊公司直接競爭。他11日在播客節目「All-In」中，被問到有天是否會買下像Verizon這樣的公司時，表示此事「不是沒有可能」。

星鏈去年使用T-Mobile網路，測試文字訊息服務，如今購入頻譜後，能從只有文字升級至行動網路，預計今年開始提供，不久後用戶可以語音通話。

無線分析師利薩維（Peter Rysavy）說，雖然在城市裡，衛星服務一般劣於地面行動服務，但對於身處傳統網路覆蓋範圍之外的鄉村用戶來說，卻是更佳選擇。他說，星鏈已在鄉村地區，打造衛星網路的堅實用戶，且更可能在該區域，為其手機服務找到客群。

根據天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell），星鏈軌道上有超過8,000顆衛星，使其成為迄今為止最大的環繞地球衛星系統。且其用戶也穩定增加，據摩根史坦利（Morgan Stanley），星鏈訂戶估已較2024年的470萬，增長至850萬。

星鏈 網路 衛星 馬斯克 分析師

繼電動車、火箭與機器人後 馬斯克的下一個目標轉向行動網路

馬斯克顛覆電動車、火箭、機器人產業後，最新目標是行動網路。他旗下的SpaceX上周以170億美元向EchoStar收購無...

南韓人均GDP估落後…22年來首次被台超車 韓媒：1跡象已現

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP據估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司，在...

聯準會降息「箭在弦上」！彭博估台陸韓料將跟進 有望點燃全球股票漲勢

美國聯準會（Fed）本周降息箭在弦上，專家認為，台灣、中國大陸、南韓等可能會跟進調降利率，有望點燃全球股票漲勢。

荷蘭人一周只上4天班 經濟為何沒垮？

當地表多數上班族還在為工作與生活平衡掙扎，荷蘭已經實現「一周工作4天」。

美國政治學會登場 台灣研究學群成焦點「規模創紀錄」

全球最大的政治學組織─美國政治學會（APSA）年會正在溫哥華舉行，近200人參與昨天的「台灣研究學群」晚宴，眾人均讚揚台...

AI無法替代！《富比士》盤點5大工作內容 這職位年薪上看394萬

AI浪潮正快速改變產業生態，許多基層工作已受到衝擊，不過，並非所有職務都會輕易被取代，《富比士》（Forbes）分析5個AI難以取代的關鍵職位，其中頂尖人才的年薪更可突破新台幣390萬元，顯示專業價值依舊不可或缺。

