快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

南韓人均GDP估落後…22年來首次被台超車 韓媒：1跡象已現

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
晶圓代工示意圖。圖／AI生成
晶圓代工示意圖。圖／AI生成

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP據估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司，在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。

根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily），韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）據估計將達3萬7430美元，低於台灣的人均GDP預估值3萬8066美元。

據報導，上述數據是基於8月22日公布的韓國2025年名目GDP成長預測，以及9月10日台灣統計機構發布的人均GDP預估。

台灣人均GDP原本據估將在2026年超越韓國，如今卻可能提早一年超車。韓國出口為導向的經濟前景黯淡，美國對韓加徵關稅於8月生效，導致韓國經濟情勢更加嚴峻。

如果預估成真，台灣今年人均GDP將會是自2003年以來首度超越韓國。2003年時，台灣人均GDP為1萬4041美元，韓國則是1萬5211美元。

韓國經濟新聞指出，已有跡象顯示，韓國出口表現開始落後台灣，上月台灣月度出口額已首次超過韓國。台灣正加速出口半導體與電子產品，這些產品長期以來被視為韓國的經濟支柱。

據報導，台灣似乎有望比韓國更早達到人均GDP 4萬美元大關。相較於台幣，韓元今年匯率疲弱，進一步加深韓國經濟前景的不確定性。

分析師警告，台韓人均GDP差距可能持續擴大，因為晶圓代工龍頭台積電正帶領台灣科技公司，在全球人工智慧（AI）供應鏈扮演關鍵角色。

AI GDP 南韓 台積電 半導體

延伸閱讀

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

相關新聞

繼電動車、火箭與機器人後 馬斯克的下一個目標轉向行動網路

馬斯克顛覆電動車、火箭、機器人產業後，最新目標是行動網路。他旗下的SpaceX上周以170億美元向EchoStar收購無...

南韓人均GDP估落後…22年來首次被台超車 韓媒：1跡象已現

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP據估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司，在...

聯準會降息「箭在弦上」！彭博估台陸韓料將跟進 有望點燃全球股票漲勢

美國聯準會（Fed）本周降息箭在弦上，專家認為，台灣、中國大陸、南韓等可能會跟進調降利率，有望點燃全球股票漲勢。

荷蘭人一周只上4天班 經濟為何沒垮？

當地表多數上班族還在為工作與生活平衡掙扎，荷蘭已經實現「一周工作4天」。

美國政治學會登場 台灣研究學群成焦點「規模創紀錄」

全球最大的政治學組織─美國政治學會（APSA）年會正在溫哥華舉行，近200人參與昨天的「台灣研究學群」晚宴，眾人均讚揚台...

AI無法替代！《富比士》盤點5大工作內容 這職位年薪上看394萬

AI浪潮正快速改變產業生態，許多基層工作已受到衝擊，不過，並非所有職務都會輕易被取代，《富比士》（Forbes）分析5個AI難以取代的關鍵職位，其中頂尖人才的年薪更可突破新台幣390萬元，顯示專業價值依舊不可或缺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。