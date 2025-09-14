南韓人均GDP估落後…22年來首次被台超車 韓媒：1跡象已現

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP據估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司，在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。

根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily），韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）據估計將達3萬7430美元，低於台灣的人均GDP預估值3萬8066美元。

據報導，上述數據是基於8月22日公布的韓國2025年名目GDP成長預測，以及9月10日台灣統計機構發布的人均GDP預估。

台灣人均GDP原本據估將在2026年超越韓國，如今卻可能提早一年超車。韓國出口為導向的經濟前景黯淡，美國對韓加徵關稅於8月生效，導致韓國經濟情勢更加嚴峻。

如果預估成真，台灣今年人均GDP將會是自2003年以來首度超越韓國。2003年時，台灣人均GDP為1萬4041美元，韓國則是1萬5211美元。

韓國經濟新聞指出，已有跡象顯示，韓國出口表現開始落後台灣，上月台灣月度出口額已首次超過韓國。台灣正加速出口半導體與電子產品，這些產品長期以來被視為韓國的經濟支柱。

據報導，台灣似乎有望比韓國更早達到人均GDP 4萬美元大關。相較於台幣，韓元今年匯率疲弱，進一步加深韓國經濟前景的不確定性。

分析師警告，台韓人均GDP差距可能持續擴大，因為晶圓代工龍頭台積電正帶領台灣科技公司，在全球人工智慧（AI）供應鏈扮演關鍵角色。