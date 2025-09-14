貝萊德：新興市場資產受惠3大驅動力 但要慎選市場及產業

貝萊德資產管理指出，新興市場今年來表現亮眼，受惠於三大核心驅動力，即美元走弱、總體環境相對穩定及大趨勢。股票方面，MSCI新興市場指數上漲20%，遠高於MSCI世界指數的14%漲幅。在固定收益方面，全球新興市場債券報酬率近9%，遠高於美國公債的4.5%。

美元疲弱，成為今年新興市場表現的重要推手。根據LSEG資料，多數新興市場貨幣兌美元升值，美元今年以來對主要貨幣已下跌約10%。貝萊德表示，過往經驗顯示，美元走弱往往伴隨新興市場表現優於其他市場，特別是在股市，原因在於以美元計價的債務償還成本下降，有助於企業獲利改善。

新興市場的另一項利多來自總體經濟環境改善。貝萊德指出，部分國家出現結構性變化，為長期成長奠定基礎。例如，印度與越南分別在服務業與製造業上加速發展，墨西哥與巴西展現出貨幣政策紀律，智利則憑藉健全的金融體系增添市場穩定性。在債券投資上，匈牙利、捷克、南非、巴西、墨西哥與哥倫比亞當地貨幣債的收益機會不錯。

第三個關鍵來自大趨勢。貝萊德長期來主張，驅動報酬的不再是單純的總體經濟因素，而是這些結構性力量，但對不同國家的影響並不一致。

貝萊德指出，墨西哥、巴西與越南受益於供應鏈重組。台灣與南韓憑藉半導體優勢，成為人工智慧（AI）基礎建設不可或缺的供應者；中國大陸積極推進自有AI技術；智利與秘魯則受惠於低碳轉型大幅提升對關鍵原物料的需求。長期來看，印度具備年輕人口龐大與快速數位化的優勢，正逐步走向尖端數位經濟。