聯準會降息「箭在弦上」！彭博估台陸韓料將跟進 有望點燃全球股票漲勢

美國聯準會（Fed）本周降息箭在弦上，專家認為，台灣、中國大陸、南韓等可能會跟進調降利率，有望點燃全球股票漲勢。

彭博策略師認為，Fed本周若降息，可能會促使海外央行相繼動手，特別是中國大陸和新興亞洲。陸股和新興亞股上周飆升，表現領先市場。

Fed若在衰退風險仍低時降息，美股在降息後數月通常會上漲，但這回降息預期大多已計入。而陸股對Fed降息，向來沒有太多反應，但這次人行可能會藉機推出新的振興方案。Fed去年9月降息後，人行就加速推出刺激措施。與此同時，南韓央行或許會降息，為疫情後首次。下調利率的預期，使陸股和韓股今年的股票估值從低點復甦。

台灣央行未來幾個月或許也會降息。儘管台灣政策利率為東北亞最低，但以本幣計算，今年來的台股表現落後亞洲同儕，部分原因與死是台灣央行尚未降息。

若新興亞洲跟進Fed降息，不只美股可能走高，並可能引發全球漲勢。回顧歷史，1989年來六次未引發衰退的降息周期，美股漲幅中間值為8%，但若降息預期已反應，漲幅會較小。美股之外，印度和韓股通常也有強勁漲勢。另外，Fed 2024年降息後，中方發布刺激措施，激勵陸股大漲24%。