美國政治學會登場 台灣研究學群成焦點「規模創紀錄」

全球最大的政治學組織─美國政治學會（APSA）年會正在溫哥華舉行，近200人參與昨天的「台灣研究學群」晚宴，眾人均讚揚台灣研究學群規模年年壯大，台灣民主經驗成國際學界競相研究對象。

有122年歷史的美國政治學會，旗下「台灣研究學群」（Conference Group on Taiwan Studies, CGOTS）於1992年成立。

今年大會分派18個場次論壇專注於台灣研究，創歷年之最，且每一場參與的學者都大爆滿。面對如此榮景，政治大學教授黃紀深感欣慰。

黃紀是當年號召成立「台灣研究學群」的創始元老，那時他是美國德州農工大學政治系教授。他對中央社說：「當時發現關於台灣研究的論文很分散，如果不能集中火力，就無法彰顯台灣能見度，因此就想成立專屬的研究學群。」

他說：「1991年提出CGOTS申請時，那年僅2個場次談台灣、共10位學者參加；1992年正式成立後，在許多學者耕耘下，CGOTS規模年年擴大，今年18個場次論壇，每一場都擠滿了人，很多人寧願站著也要聽講參與。看到如今的規模，我真的很感動。」

今年CGOTS的召集人是美國羅德學院（Rhodes College）國際事務系教授陳建凱，他說：「APSA旗下逾50個學群，CGOTS本身已成為其他學群的研究對象，因為其他國家學者都想學習我們的運作模式。這是許多研究學者們的齊心努力，讓台灣在全球政治學界站穩了腳跟。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣受邀在晚宴上致詞，歡迎並感謝世界各國學者高度重視台灣問題。她說：「中國正積極試圖透過灰色地帶策略和法律手段將台灣納入其陣營，也透過經濟脅迫、軍事恫嚇和網路攻擊等多種干涉擾亂台灣主權，你們的研究至關重要，為台灣的國家安全和經濟繁榮，以及與世界的連結性，都提供了更好的指引，進一步提升台灣全球知名度。」

CGOTS每年評選「最佳論文獎」（Best PaperAward）及「最佳新秀論文獎」（Young Scholar Paper Award），今年得獎者分別是來自台灣大學的黃煜翔和美國聖路易斯華盛頓大學的來瑞霖，他們分別以選舉中的性別角色和香港的司法迫害為主題進行研究。

在中國、香港和美國都曾受過教育的來瑞霖向中央社介紹他的研究，透過問卷研究發現，在國安法實施後的香港，出現一系列對民主抗爭者的審判，讓許多香港人民選擇噤聲沉默。他說：「這正是香港當局希望的殺雞儆猴，或許能給台灣人民一點啟示。」