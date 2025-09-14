就業疲軟、通膨可控強化降息預期 美股再創新高！本周留意鮑爾談話

美國勞工統計局將2024年4月至2025年3月期間非農就業人口下修91.1萬人，相當於月均下修7.6萬人，創有紀錄以來最大下修幅度，也逼近市場預期的60-100萬人的上緣，由於大部分時段都發生在美國總統川普上任前，顯示就業市場可能在川普課徵關稅前就已經惡化。

此外，上周公布的初領失業金人數也持續上揚，進一步加劇就業市場疲軟疑慮，與此同時，CPI與PPI顯示通膨壓力仍可控，增幅並未過快，也為聯準會提供更多次降息理由，在降息預期持續發酵下，上周美股走升，三大指數齊創高。

9月17至18日召開的FOMC會議，預計降息1碼至4%至4.25%，需留意聯準會主席鮑爾談話內容以及利率點陣圖、經濟預估摘要（SEP）對未來經濟、就業、利率、通膨的預估。

富蘭克林證券投顧指出，在川普政府積極推動親商政策下，對於嗅覺敏銳的企業（特別是製造商或出口商）而言將非常有利，再加上聯準會有望重新開啟降息周期以及美國仍是AI領頭羊，包含Grok 4、Gemini 2.5 pro、GPT-5等領先AI模型均在人類最後測驗（HLE）、ARC-AGI-2中展現出堅強實力，通用AI （AGI）的雛型正逐漸浮現，也讓科學界愈來愈期待未來兩年的AI發展並幫助推升生產力，長線來看，持續看好美國經濟與美股前景。