聯準會2025年首次降息在望 就業與政治壓力受矚

美國聯邦準備理事會（Fed）將於16日、17日召開政策會議，外界普遍預期聯準會屆時將宣布今年首次降息。此舉可能是受就業市場疲弱推動，但會議也籠罩政治緊張氛圍。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）數月來不斷呼籲降息後，聯準會可能宣布調降利率。同時，外界日益擔憂獨立的聯準會面臨政治壓力。

聯準會自去年12月最後一次降息以來，一直將利率維持在4.25%至4.50%區間，決策官員持續觀察川普全面性關稅措施對通膨造成的影響。

隨著美國就業放緩，分析師目前普遍預期，聯準會將在17日政策會議結束時，宣布降息25個基點。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）國際經濟專家李浦斯基（Josh Lipsky）表示，聯準會將採取的行動非常明顯，儘管如此，這次會議仍充滿戲劇性。他指的是聯邦公開市場委員會（FOMC）的人事問題。

聯準會理事會共有7名成員，他們同時也是聯邦公開市場委員會的成員，參與決定利率的投票。

雖然川普已放棄以聯準會華府總部翻修費超支為由，威脅撤換聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），但他8月解除了聯準會理事庫克（Lisa Cook）的職務，理由是庫克遭指控在抵押貸款文件做出不實陳述。

庫克迅速對此事提起訴訟，並在訴訟期間續留原職。

同時，另一位聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）8月提前離職留下空缺後，川普火速提名自己的首席經濟顧問米蘭（Stephen Miran）接任。

米蘭是白宮經濟顧問委員會（CEA）主席，但他計劃請假出任聯準會理事，而非先辭去在川普政府的職務，引發民主黨國會議員批評。

如果共和黨占多數的聯邦參議院迅速通過米蘭的提名案，他有望出席聯準會即將召開的利率會議。