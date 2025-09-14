AI無法替代！《富比士》盤點5大工作內容 這職位年薪上看394萬

AI浪潮正快速改變產業生態，許多基層工作已受到衝擊，不過並非所有職務都會輕易被取代，《富比士》（Forbes）分析5個AI難以取代的關鍵職位，其中頂尖人才的年薪更可突破新台幣390萬元，顯示專業價值依舊不可或缺。

搜尋仍是數位行銷的基礎，無論AI如何改變人們獲取資訊的習慣，企業仍仰賴SEO專家來確保曝光。現代SEO不僅是關鍵字操作，更涵蓋技術優化、語音搜尋、AI搜尋結果配置以及高品質連結建設，對SaaS（軟體即服務）業者而言，更是不可或缺。美國SEO專家的年薪約6萬美元至9.5萬美元（約新台幣182萬至288萬元），英國則落在4萬英鎊至7萬英鎊（約新台幣164萬至287萬元）。

行銷數據分析師

AI能快速處理龐大數據，但「解讀」仍需專業人才，數據分析師能將數字轉化為商業洞察，推動精準行銷並提升投資報酬率。美國勞工統計局預估，2024至2034年間，市場研究分析師的就業成長率將達7％，高於平均值。美國行銷數據分析師平均年薪約6.5萬美元至10萬美元（新台幣197萬至303萬元），英國則為4.5萬英鎊至7.5萬英鎊（新台幣184.5萬至307.5萬元）。

內容策略師

生成式AI雖能大量產出文字、圖片與影音，但無法替代「策略」的角色，內容策略師需規劃內容日程、挑選平台並追蹤成效，確保品牌敘事正確傳達，文化細節、語境掌握仍需人類智慧。美國內容策略師年薪約7萬美元至11萬美元（新台幣212萬至333萬元），英國則約5萬英鎊至8萬英鎊（新台幣205萬至328萬元）。

數位行銷經理

此職位被視為跨平台行銷的「總指揮」，不僅要監督廣告、郵件行銷等管道，還需整合預算、策略與創意，AI能提供工具，但無法完全取代決策角色。美國數位行銷經理的年薪約7.5萬美元至12萬美元（新台幣227.5萬至364萬元），英國則為5.5萬英鎊至8.5萬英鎊（新台幣225.5萬至348.5萬元）。

品牌經理

品牌經理負責維護企業形象與一致性，面對資訊爆炸時代，任何負面聲量都可能迅速擴散，因而更需要即時監督與調整，AI雖能協助監測，但細膩的判斷與應對仍須人類處理。有研究顯示，以體驗為核心的品牌策略，能讓顧客滿意度提升20％。美國品牌經理年薪約8萬美元至13萬美元（新台幣242.7萬至394萬元），英國則為6萬英鎊至9.5萬英鎊（新台幣246萬至389.5萬元）。