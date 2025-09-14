快訊

黃金漲完換虛擬貨幣？ FOMC會議成關鍵

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣示意圖。圖／AI生成
自2024年夏季以來，黃金和比特幣日益成為規避政策和地緣政治不確定性的工具，根據幣安研究院的歷史數據分析顯示，黃金通常領先比特幣約10周，形成交替上漲的模式。隨著黃金價格近期開啟新一輪上漲行情並創下歷史新高，比特幣13、14日再度突破11.6萬美元，這一動能是否會像過去一年一樣轉向虛擬貨幣市場值得密切觀察，美國聯準會的FOMC會議將是關鍵。

幣安研究院指出，緊接著是備受矚目的9月16、17日FOMC會議即將召開，降息25個基點幾乎已成定局，點陣圖和經濟預測調整成為市場關注焦點。由於聯準會主席鮑爾在傑克森洞（Jackson Hole）會議上轉向鴿派，強調就業放緩和關稅驅動通膨的一次性影響，再加上疲軟的就業數據和政治壓力，鴿派訊號在下次會議上可能會進一步增強。潛在的發展包括9月份點陣圖的下調和通膨預期的下降，這些因素可能有利於虛擬貨幣市場。

比特幣 美國聯準會

相關新聞

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

南韓政府14日公布最新數據，推估2025年南韓人均GDP為3萬7430美元（約台幣114萬），將落後台灣的3萬8066美...

AI摘要吃掉點閱率？《滾石》出版商怒告Google「偷新聞」衝擊收益

華爾街日報報導，美國知名雜誌《滾石》、《好萊塢報導》的出版商潘世奇媒體公司（Penske Media）12日對谷歌（Go...

Fed將開會 未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥...

那指、費半創高 本周還有看頭…投資人押注Fed降息將推升行情

那斯達克綜合指數和費城半導體指數上周五（12日）雙雙收在歷史新高，投資人押注Fed降息將進一步推升行情。

超級央行周 Fed估降息1碼…日、英可能按兵不動

「超級央行周」本周登場，包含美國、英國、日本、台灣等逾十個主要國家央行，都將在未來一周公布利率決策。各界預期，美聯準會（...

