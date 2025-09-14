聽新聞
黃金漲完換虛擬貨幣？ FOMC會議成關鍵
自2024年夏季以來，黃金和比特幣日益成為規避政策和地緣政治不確定性的工具，根據幣安研究院的歷史數據分析顯示，黃金通常領先比特幣約10周，形成交替上漲的模式。隨著黃金價格近期開啟新一輪上漲行情並創下歷史新高，比特幣13、14日再度突破11.6萬美元，這一動能是否會像過去一年一樣轉向虛擬貨幣市場值得密切觀察，美國聯準會的FOMC會議將是關鍵。
幣安研究院指出，緊接著是備受矚目的9月16、17日FOMC會議即將召開，降息25個基點幾乎已成定局，點陣圖和經濟預測調整成為市場關注焦點。由於聯準會主席鮑爾在傑克森洞（Jackson Hole）會議上轉向鴿派，強調就業放緩和關稅驅動通膨的一次性影響，再加上疲軟的就業數據和政治壓力，鴿派訊號在下次會議上可能會進一步增強。潛在的發展包括9月份點陣圖的下調和通膨預期的下降，這些因素可能有利於虛擬貨幣市場。
